De qué murió Fernando Confessore

A los 58 años murió el meteorólogo del canal de noticias de TN, Fernando Confessore. La noticia confirmada durante este viernes a la mañana por Mario Massaccesi, conductor de la señal. Según las primeras informaciones, se descompensó durante la madrugada de este viernes 16 de octubre en su casa.

El meteorólogo Fernando Confessore falleció durante la madrugada de este viernes en su casa Captura

“La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore. El que veías todos los días hace 30 años en esta señal”, expresó este viernes a las 6.50 Mario Masaccesi en el canal de noticias. “Es una voz que nos acaba de llegar de voz de su familia. Hasta hace un rato, la idea aquí era no dar la información justamente por el pedido de su mujer y también por respeto a sus hijas. Lo mantuvimos en absoluta discreción hasta tanto se enterara el resto de su familia”, explicó el conductor.

Así anunció TN el fallecimiento de Fernando Confessore

Confessore trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994 y en diciembre de 1995 se sumó al equipo de TN.

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