El sueño de Angelina Jolie que le arruinó su divorcio de Brad Pitt: “No me permitió hacerlo”

Angelina Jolie volvió a referirse a su divorcio de Brad Pitt y afirmó que esta situación le truncó un sueño. La estrella de Hollywood explicó que al separarse del actor tuvo que poner más energía en su familia y dejó de lado un desafío profesional que había empezado a encarar.

En una entrevista que le concedió a Entertainment Weekly, Jolie explicó: “Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en la dinámica de mi familia que no me permitió hacerlo durante algunos años”.

Y aclaró: “Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar en casa más tiempo, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es realmente la verdad”.

La protagonista de Maléfica (2014) y Maléfica: dueña del mal (2019), de 45 años, y Pitt, de 57, tienen seis hijos en común: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. Se separaron en 2016, y el actor decidió mudarse a otra casa en el mismo vecindario de Los Ángeles, California, para estar cerca de los chicos.

Angelina Jolie y Brad Pitt, en su época de oro. Hoy todo quedó en el recuerdo y en un sabor amargo de parte de la actriz por temas profesionales que tuvo que postergar EFE/EPA/MIKE NELSON - Archivo

Angelina había logrado posicionarse como directora con sus primeros trabajos en Unbroken (2015) y First They Killed My Father (2017), pero jamás abandonó la actuación.

Actualmente, la actriz encara un nuevo proyecto, como la protagonista de la película Those Who Wish Me Dead (Aquellos que desean mi muerte, en español). Respecto de este papel, la artista explicó que le costó componerlo, ya que la bombero que interpreta “no es muy maternal”, a diferencia de ella. En la película, Hannah, su personaje, ayuda a regañadientes a un niño vulnerable de 12 años (Finn Little), algo que ella haría sin dudarlo un segundo.

Angelina reveló que el director Taylor Sheridan tuvo que llamarle la atención porque en su actuación no estaba teniendo el comportamiento que el personaje debía tener hacia el niño. “Me tomó un tiempo tratar mal al chico, ¡pero lo logré!”, reconoció.

La nueva película interpretada por Jolie se estrenará en cines y en HBO Max, en simultáneo, el próximo 14 de mayo.

Basada en la novela homónima de Michael Koryta, de 2014, Those Who Wish Me Dead se centra en el personaje de Hannah (Angelina Jolie), una bombero con entrenamiento especial que, junto a su equipo, se lanzan en paracaídas en un desierto en llamas, perseguidos por una misión pasada que salió mal. Ella vigila una torre de control solitaria y se topa con Connor (Finn Little), un preadolescente traumatizado que es acosado por dos asesinos (Nicholas Hoult y Aidan Gillen). Juntos, están aislados en la naturaleza, atrapados entre el hombre y las llamas.

Angelina, que debutó a los siete años en Lookin ‘to Get Out (1982), explicó que experimenta una etapa más madura de su carrera profesional. Su experiencia como directora, la hizo estar más atenta a situaciones externas a su personaje.

“Tal vez cuando sos más joven y tenés un gran día, en el que tenés que estar frío, mojado, emocional y llorando, estás pensando en esas cosas. Ahora que dirigiste y sos mayor, te das cuenta de que mientras vas a estar congelado y llorando, también hay pirotecnia, o muchas otras situaciones. Te saca de vos mismo”, reconoció.

LA NACION