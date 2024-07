El video de Furia a los gritos con un productor de Gran Hermano

Escuchar

La final de esta edición de Gran Hermano (Telefe), que tuvo lugar en la noche del domingo 7 de julio, estuvo cargada de buena energía y festejo. El reality dejó al uruguayo Bautista Mascia como campeón del 2023. Sin embargo, la jugadora con mayor apoyo en esta temporada, Juliana “Furia” Scaglione, no estuvo de acuerdo con el triunfo del cantante. Y explotó...

Furia, imparable y a los gritos contra un productor de Gran Hermano

De todas formas, eso no fue lo más relevante. Durante la transmisión, se viralizó en redes sociales un video del detrás de escena en donde se la vio a Furia insultando y gritándole a un productor. Cabe destacar que todos los ex hermanitos se encontraban allí y ninguno reaccionó, ya acostumbrados al feroz carácter de la participante.

Por su parte, los seguidores de la doble de riesgo la defendieron en redes sociales y dijeron: “Vean cómo Furia se acerca porque una productora la llama y el hombre del Staff le agarra fuerte el brazo, incluso el brazo le queda en una posición incómoda por la fuerza del hombre. Ahhh, pero la violenta es Furia”.

Si bien no se supo el verdadero motivo del incidente, muchos usuarios afirmaron que la exjugadora se enojó al enterarse de que sería Bautista el posible ganador y no así Emmanuel, su amigo, y por quien ella le pidió a su público que votara. Además, cuando el estudio recibió al ganador del reality, Furia no se acercó a saludarlo. Luego de mostrar el sobre y anunciar al campeón, algunos de los exparticipantes se mostraron exultantes, como Martín Ku y Nicolás Grosman, integrantes del grupo “Los Bro” junto a Bautista.

Sin embargo, otros hermanitos decidieron expresar su inconformismo. El caso más llamativo fue el de “Furia”, quien se quedó sentada, con una expresión seria, al conocer que el uruguayo se coronó en el programa de Telefe.

Pero eso no fue todo. Al llegar Bautista al estudio de televisión, sus compañeros decidieron abrazarlo y estar junto a él en ese momento. Con la postura inicial de estar en contra de la decisión del público, Furia se apartó del resto y fue vista con su celular en la mano, dándole la espalda a los festejos.

Algunos periodistas afirmaron que Furia se había enojado con la producción y no había asistido al festejo posterior. No obstante, hoy salieron a la luz algunos videos en los que sí se la vio en la fiesta de Gran Hermano, contenta y disfrutando.

