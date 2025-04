Jenna Ortega confesó por qué renunció a trabajar en la nueva película de Scream: “Todo se estaba desmoronando”

Cuando Scream 6 se estrenó en 2023, uno de sus principales atractivos era el protagónico de Jenna Ortega. El año anterior, esa actriz había compuesto a Merlina para la serie de Netflix, y el abrumador éxito de esa propuesta la consolidó como una de las intérpretes más populares de su generación. Si bien originalmente Ortega iba a participar también de Scream 7, la sorpresa fue mayor cuando abruptamente se anunció que la actriz había resuelto renunciar. Esa inesperada noticia dio pie a distintos rumores sobre el motivo detrás de esa decisión, y el rol clave que jugó una de sus compañeras de elenco, la actriz mexicana Melissa Barrera.

En noviembre del año 2023, Barrera fue desvinculada de la saga Scream, debido a un posteo que realizó en Instagram en el que escribió: “Yo también vengo de un país colonizado, Palestina será libre”. Frente a ese despido, numerosos artistas firmaron un texto en apoyo de Melissa, y cuando poco después Ortega se fue de Scream, los medios interpretaron que ese fue un acto de protesta a la decisión tomada por los productores del film. Y en una nota con el medio The Cut , finalmente Ortega confirmó que eso fue exactamente así, y explicó: “No tuvo nada que ver ni con el salario ni con conflictos de agenda. Estaba ocurriendo lo de Melissa, y todo se estaba desmoronando”.

Por otra parte, la salida de los directores de Scream 6, Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, también fue un detonante, y Jenna aseguró al respecto: “Si Scream 7 no iba a ser con esa dupla de realizadores y con el equipo del que me enamoré, entonces no me parecía la mejor decisión para mi carrera”.

La actriz de Merlina es muy cuidadosa a la hora de elegir sus proyectos, y si bien su popularidad le significa recibir varias ofertas para nuevas producciones, ella opina: “Resulta que me sumé a varias franquicias, y eso es algo genial porque sos parte de un legado. Pero ahora estoy intentando priorizar nuevos directores e historias originales. Yo sé que desde afuera, quizá haya personas que piensen ‘¿qué demonios está haciendo esta chica?´, pero un guion original es algo excitante”.

Por último, y en su afán por crecer en la industria, Ortega se convirtió en productora ejecutiva para la segunda temporada de Merlina, y sentenció: “De ese modo me siento un poco más empoderada al momento de decir lo que pienso”.

Lo nuevo de Merlina

En algún momento de este 2025, Netflix lanzará los nuevos episodios de Merlina, y aunque las expectativas son altas, eso no le impide a Jenna Ortega planear qué podría suceder de cara a una tercera temporada. En una nota con el portal Collider, Jenna reveló: “Todavía no nos dieron el confirmado, pero ya sé que los guionistas están trabajando… porque lo que pasa con una serie como esta, es que siempre querés estar un paso por delante”.

Con respecto a los capítulos de la segunda temporada, la actriz expresó: “Aún estamos en el proceso de montaje. Eso es lo divertido con respecto a este trabajo, es que a pesar de haber terminado de filmar, en realidad no terminaste nada. Así que probablemente estaré trabajando en esto hasta el final. Visualmente sí puedo decir que nos divertimos como nunca lo habíamos hecho”.

Sobre algunas pistas que pueden llegar a anticipar qué sucederá en la trama, la protagonista de Merlina deslizó: “Es muy raro hablar sobre una imagen, pero hay una escena con Pericles poniendo sus ojos en blanco, que me hace acordar mucho a Nacido para matar. Es algo demente, y totalmente bizarro”. Por otra parte, ella también aseguró sobre la próxima temporada: “Siento que tuvimos una mayor confianza en nosotros mismos, y debido a eso nos creímos capaces de hacer secuencias más grandes y más elaboradas, lo cual fue estupendo”.

Muy atenta a no spoilear ninguna sorpresa, Jenna Ortega solo reveló que un episodio de la segunda temporada, es un homenaje a los slasher, un subgénero del terror que gira sobre algún asesino que se dedica a matar a cuanto adolescente se cruce en su camino (Halloween, Pesadilla o Scream son buenos ejemplos de eso).

