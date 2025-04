Luego de décadas enemistados, Madonna y Elton John se reconciliaron: “Necesitaba ir al backstage y confrontarlo”

Dos de los nombres más importantes de la industria musical, parecen haberle puesto punto final a una guerra de varias décadas. Elton John no podía ver a Madonna ni en foto, y fueron muchas las oportunidades en las que hubo palabras cruzadas. Sin embargo, esas fricciones son asunto del pasado, y ambas figuras compartieron en redes una postal de la esperada reconciliación.

En su cuenta de Instagram, Madonna subió una foto en la que aparece abrazada a Elton, una instantánea que muchos pensaron que jamás llegarían a ver. Y junto a esa imagen, la reina del pop escribió: “¡Finalmente hicimos las paces! Fui a ver a Elton John al SNL este fin de semana! WOW. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, que me escapé de mi casa una noche para ver a Elton presentarse en Detroit. Fue un show inolvidable que me ayudó a entender el poder transformador de la música”.

Más adelante, Madonna agregó: “Verlo en vivo durante esa época, cambió el curso de mi vida. Siempre me sentía una marginada, y verlo sobre un escenario me ayudó a entender que estaba bien ser diferente (…). A lo largo de las décadas, me hirió saber que alguien a quien yo admiraba tanto, hacía público su desagrado hacía mí como artista. No lo entendía. Y cuando me enteré que Elton John era el músico invitado al SNL, decidí ir”.

Madonna Foto Instagram @madonna

Y sobre el final de su relato, la cantante confesó cómo fue el momento en el que se animó a dar el primer paso, y amigarse con Elton. “Necesitaba ir al backstage y confrontarlo” relató Madonna, que concluyó: “Cuando lo vi, lo primero que salió de mi boca fue decirle ´perdón´, y de ese modo el muro entre ambos se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa, porque a los pocos minutos ya nos estábamos abrazando. Entonces él me dijo que había escrito una canción para mí, y que quería que la hiciéramos juntos. ¡Se completaba el círculo!”.

Una pelea de larga data

Elton John vs. Madonna Archivo

De acuerdo al sitio de Billboard, los entredichos entre las figuras tiene su origen a comienzos de los dos mil, cuando ella ganó mejor actuación en vivo en la entrega de premios de la revista GQ y el cantante hizo un comentario poco afortunado: “Madonna, ¿mejor actuación en vivo?”.

Por su parte, luego de la entrega de premios y según dijo la publicación US Weekly, la Chica material comentó que esperaba que esto no causara una pelea entre ella y John. “Es conocido por enojarse conmigo. Él es brillante, lo adoro, seguro que va a ganar otro premio. No me siento mal”, agregó.

ARCHIVO - Elton John asiste a la noche inaugural de Broadway de "Tammy Faye" el 14 de noviembre de 2024 en Nueva York. (Foto Greg Allen/Invision/AP, archivo) Greg Allen - Invision

Más adelante, en los Globos de Oro del año 2012, el músico inglés estaba seguro de llevarse el premio a su casa y nada le gustó menos que perderlo en manos de la reina del pop. En esa instancia, Madonna se llevó el Globo de Oro a Mejor canción por el tema “Masterpiece” de la película W.E , imponiéndose así sobre el tema “Hello Hello” de Elton John, Tras el anuncio del ganador, la cara del inglés no dejó lugar a dudas sobre su opinión al respecto.

Madonna PABLO PORCIUNCULA - AFP

Sin embargo, las ataques a la diva del pop empezaron en la alfombra roja. Durante una entrevista antes de entrar a la ceremonia, Elton John dijo muy confiado que Madonna “no tenía chances” de ganarle, a lo que el entrevistador respondió: “Esas son palabras provocativas”. “Son palabras ciertas”, remató el cantante.

En otra oportunidad y en una entrevista para el Sunday Night, Elton John emitió el acta de defunción a la carrera de Madonna. “Es una pesadilla”, dijo y aseguró: “Su carrera está terminada. Su tour ha sido un desastre”. “Si tuviera un mínimo de sentido común habría grabado un disco como Ray Of Light y se habría mantenido alejada de la cosa dance para ser una gran cantante pop y hacer grandes discos pop”, culminó.

