El cantante de cumbia aclaró que no es kirchnerista y aseguró que solo apoya a "los que trabajan" y provocó el enojo de varios usuarios, entre ellos, el de Pablo Echarri

14 de agosto de 2020 • 14:59

"El Dipy" es un cantante de cumbia que se volvió muy popular en las redes sociales en el último tiempo. Por sus versiones de canciones y sus filosos comentarios sobre la realidad, David Adrián Martínez, ganó una gran cantidad de seguidores en Twitter e Instagram. Ahora, el cantante comenzó a opinar sobre política y, además de convertirse en viral, se ganó tanto nuevos adeptos como detractores.

En un video que tituló "El desclasado" primero habló de su posición política. "Estoy sorprendidisimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza Vine desde Gualeguaychú, de Entre Ríos a Buenos Aires", manifestó. "Ahora que se enteraron que no soy ni peronista ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie".

"¿Sabés de quién soy yo? Del que saque el país adelante, de ese sí soy", continuó. "¿Sabés de quién soy yo? De la gente que se levanta a laburar todos los días. ¿Sabés de quién soy yo? Del pibe que va a estudiar a un colegio, a una universidad. ¡De ese soy!", insistió. "Del que quiere salir adelante. De esos adolescentes que buscan su sueño, que buscan su carrera de esos padres que se deslomaron toda su vida para que no les falte nada. De esa gente soy, en ellos creo. En ellos sí creo".

Finalmente, se explayó sobre su posición apartidaría. "Porque este país no lo saca adelante ningún político. Lo saca la gente", dijo. "La gente que estudia, la gente que busca una carrera, la gente que labura todos los días. Esa gente va a sacar el país adelante. Nosotros vamos a sacar el país adelante".