Cuando quiera señor.

nunca me escondí. Pero relájese. No se ponga así por salir tercero contra el que decía que “no alcanza con ser famoso para manejar la intendencia” sin embargo le gane a usted y los otros candidatos de jxc yo solo. Me parece que la gente no les cree mucho😘 https://t.co/PSYpIrm8zQ