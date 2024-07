Electro dance en vinilo: cómo es la nueva colección de LA NACIÓN, con discos claves de Madonna, Kraftwerk, David Guetta y Dua Lipa

Escuchar

Colecciones LA NACIÓN lanza su nueva serie de vinilos, que tiene como eje temático el electro dance. Así fue titulada esta minuciosa selección de doce publicaciones, que llega a las bateas (de los kioscos de diarios y revistas) a 19.900 pesos. Hay vinilos de Kraftwerk, David Guetta, LCD Soundsystem, Madonna, Dua Lipa y Daniel Melero, entre otros.

La serie Electro dance en vinilo da cuenta de una gran variedad en esta docena. Aquí conviven proyectos experimentales y vanguardias de finales del siglo pasado (como Kraftwerk y LCD Soundsystem) con artistas mundialmente famosas del firmamento pop: Madonna, Dua Lipa. También los más exitosos DJ y productores, como David Guetta y Diplo, con la avanzada del siglo XXI detrás de las bandejas: Skrillex. T

Lo más cool de la escena internacional, como St. Germain o artistas de culto de la escena local, como el pionero Daniel Melero y el trío Poncho, aportan discos claves de su trayectoria para convertir a la serie en una colección de lujo.

David Guetta integra la colección con One Love RS Fotos

El primer lanzamiento es un hito de la electrónica, Trans – Europe Express, de Kraftwerk. Se trata del sexto álbum de la banda alemana. Como en sus producciones anteriores, el grupo apuntó a una obra conceptual en la que la red ferroviaria europea tuvo mucho que ver. De ahí su nombre, expreso transeuropeo. En realidad, inicialmente el álbum se iba a llamar Europe Endless, hasta que el crítico musical Paul Allesandrini les sugirió trabajar en algo relacionado a los trenes. Fue así que el cuarteto reorientó su idea, aunque ya tenía al menos un par de temas elaborados, que resultaron hits dentro de la historia del grupo, como “Showroom Dummies”.

Para entender este álbum hay que situarse primero en la época: 1977. El combo electrónico, fundado en 1970, en Düsseldorf, por Ralf Hütter y Florian Schneider, había terminado la gira del álbum Radio-Aktivität (1975) y buscaba nuevos aires para el proyecto que en ese momento compartían con Karl Bartos y Wolfgang Flür. De a poco tomaba distancia del krautrock para virar sus compases a territorios más pop, con melodías y letras. El motivo de “Showroom Dummies” (una pequeña célula melódica) puede ser el más claro ejemplo.

Una curiosidad. En esa prehistoria de los sintetizadores y secuenciadores surgidos a partir de la década del ochenta, para este álbum se utilizó por primera vez el Synthanorma Sequenzer, un secuenciador analógico de 32 pulsos y 16 canales fabricado especialmente para Kraftwerk por la empresa Matten & Wiechers. Con esta herramienta, el cuarteto pudo acceder a ritmos más complejos sin tener que hacerlos en vivo, con teclados.

El segundo lanzamiento es un trabajo absolutamente para todos que viene de la mano de uno de los DJ devenidos en productores más famosos del mundo: David Guetta. De su catálogo, el elegido es One Love, un trabajo que cuenta con las colaboraciones vocales de Kelly Rowland, Akon, algunos integrantes del grupo Black Eyed Peas, Kid Cudi y Chris Willis. Entre sus canciones trae el megahit “When Love Takes Over”, que, desde que el productor francés lo lanzó, sigue sonando, hasta el día de hoy. Era 2009 y Guetta conseguía con este álbum una venta de 55 millones de copias, y su canción más famosa, en la voz de Kelly Rowland, se impuso en una de las categorías de la 52a. entrega de premios Grammy.

Sound Of Silver, la tercera entrega de esta colección es la segunda producción de la banda capitaneada por James Murphy. En este caso, la serie hace un salto de tres décadas respecto de su comienzo, con el disco de Kraftwerk. Sound Of Silver es un álbum publicado en 2007. LCD Soundsystem siempre funcionó sobre los escenarios con formato de banda. El plus electrónico estuvo dado a partir del matiz conseguido por Murphy y su equipo. Algunos catalogan a LCD como una banda dance-alternativa, otros directamente como dance-punk. Algo de todo eso seguramente se pueda encontrar en cortes de difusión de este disco, como “North American Scum”.

En este recorrido también podemos encontrar discos como Confessions on a Dance Floor. Si hay alguien que supo adaptarse a los signos (musicales) de los tiempos, esa fue Madonna, que apuesta a una eterna juventud que muta con el paso de las décadas. Confessions on a Dance Floor podría ser la excusa perfecta para entender ese proceso en el que la Madonna transgresora y polémica puede alternar la escena con otro de sus personajes, la Madonna que quiere divertirse, la chica material de los ochenta que en el nuevo siglo, con discos como éste, publicado en 2005, es capaz de zambullirse en un trabajo electro dance. Incluso, el concepto de la producción estuvo pensado como si fuera el set de un DJ, más allá del carácter que haya querido darle a cada canción. Hay mucho sampleo en los temas. Suenan pequeños muestreos de la música de ABBA, Donna Summer, Pet Shop Boys, Bee Gees, Depeche Mode y de los discos anteriores de la propia Madonna.

Más adelante, en la lista de la serie de vinilos de LA NACIÓN se lanzará otro álbum de Kraftwerk, Computer World y dos créditos locales: Disco, de Daniel Melero y Ponchototal, de Poncho. Aquel álbum debut de la banda integrada por el DJ y productor Javier Zuker, el guitarrista de Turf Leandro Lopatín y Fabián Picciano contó con las colaboraciones más diversas: Luis Alberto Spinetta, Banda de Turistas, Diego Arnedo, la cantante norteamericana Shannon Funchess y el productor inglés Justin Robertson. Pero la gran diferencia que ha hecho el grupo con este disco de 2009 es la canción “Please Me”, que en la voz de Maxi Trusso catapultó el proyecto electrónico dance a la fama.

La colección completa

Edición 1: Kraftwerk – Trans – Europe Express

Edición 2: David Guetta – One Love

Edición 3: LCD Soundsystem – Sound Of Silver

Edición 4: Jack Ü – Skrillex and Diplo Present Jack Ü

Edición 5: Madonna – Confessions on a Dance Floor

Edición 6: Dua Lipa – Future Nostalgia (The Moonlight Edition)

Edición 7: Robin Schulz – Sugar

Edición 8: Kraftwerk – Computer World

Edición 9: St Germain – Tourist

Edición 10: Poncho – Ponchototal

Edición 11: Daniel Melero – Disco

Edición 12: Air – Talkie Walkie

LA NACION