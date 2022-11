Llega a Argentina la colección oficial de 25 vinilos de Queen de 180 gramos

escuchar

A lo largo de los años, Queen se transformó en una de las bandas más icónicas de los últimos tiempos: la variedad de hits, su frontman Freddie Mercury y la cantidad de emblemáticos conciertos alrededor del mundo lo posicionaron en uno de los escalones más importantes del rock. Para homenajear esta trayectoria, se lanzó Queen: The Vinyl Collection, una colección de vinilos que recorre toda la vida musical de la banda.

Este 12 de noviembre fue el lanzamiento en Argentina de una colección de 25 álbumes de Queen en LP de vinilo de 180 gramos y está disponible para su compra en combinación con el diario LA NACIÓN.

Queen - A kind of magic (1986)

Cada una de las 25 ediciones está compuesto por álbumes individuales, dobles y hasta triples, que podrán gozar los fanáticos de la mítica banda británica que quieran coleccionar esta biblioteca discográfica.

Desde “Queen” (1973) hasta “Made In Heaven” (1995), cada disco está diseñado por el director de arte del grupo inglés, Richard Gray, quien supervisó cada detalle teniendo en cuenta los conceptos originales de cada álbum.

Cada canción fue remasterizada y cortada en el mundialmente reconocido Abbey Road Studios de Londres para lograr la mejor calidad de sonido posible.

No solo tiene los discos originales, sino también las últimas grabaciones de Freddie Mercury en estudio y material adicional de las sesiones de la banda. La colección cuenta con grabaciones en vivo como “On Air”, grabado en BBC Radio, “Live At Wembley Stadium” y “Live Killers”.

Queen: The Vinyl Collection: colección completa

“A Kind Of Magic”

“A Night At The Opera”

“Innuendo” (2LP)

“Queen”

“Queen II”

“Made In Heaven” (2LP)

“The Miracle”

“Greatest Hits” (2LP)

“Sheer Heart Attack”

“Live Killers” (2LP)

“Greatest Hits II” (2LP)

“A Day At The Races”

“Live At The Rainbow ‘74″ (2LP)

“The Works”

“On Fire: Live At The Bowl” (3LP)

“News Of The World”

En conclusión, los fanáticos coleccionistas que consigan este material tendrán una experiencia completa en cuanto a arte de tapa, calidad de sonido y material poco conocido sobre la mítica banda de Londres que marcó una época en la musica con canciones como “Bohemian Rhapsody”, “We are the Champions”, “We will rock you” y “I want to break free”, entre muchos otros.

LA NACION