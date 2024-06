Emma reveló que tuvo relaciones con un compañero de Gran Hermano y Nicolás le hizo una apuesta en dólares

Escuchar

Gran Hermano (Telefe) está llegando a su etapa final con siete jugadores aún en carrera y a medida que pasan los días pareciera que los participantes se abren más respecto a sus sentimientos y “secretos” de situaciones que pasaron en la convivencia. Este es el caso de Emma Vich, que encontró en Nicolás Grosman un confidente para revelar el apasionado encuentro que tuvo con un compañero.

“Estuve con él en el baño”, detalló Emma ante Nico al revelar que tuvo un encuentro íntimo con Martín Ku. Ante la sorpresa del integrante de los “Bros” por esta información, el cantante aseguró que se trató de un acercamiento ocurrido hace un tiempo y con consentimiento ya que el “no obliga a nadie a hacer nada”.

Emmanuel habló de sus sentimientos hacia Martín Ku (Captura video)

En medio de una declaración de amor, Nicolás, anonadado por la información, decidió poner a “prueba” a su compañero para verificar la veracidad de sus palabras. “Si esto que me estás contando es real, me comprometo a pagarte 200 dólares cuando salgamos. Si no lo es, me los tenés que pagar vos”, le propuso ante las dudas, cuestión que ofendió al joven. “¿Te cae fuerte que Martín pueda tener una relación conmigo? ¿Qué me lo haya besado?”, le indagó, visiblemente ofendido.

Martín Ku habría tenido un encuentro con Emma (Captura video)

En esta línea, los jóvenes llegaron a un acuerdo de guardar silencio por tiempo prudencial ya que se trata de una situación que afecta a terceros, debido a que los dos involucrados tienen pareja. Lo cierto es que este clip se viralizó en las últimas horas, y según lo trascendido en redes sociales, se trataría de una “misión” que Emmanuel debía cumplir ante Gran Hermano, por la que tendría un premio si lograba la credibilidad de su compañero.

LA NACION