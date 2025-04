De Lisa Kudrow a Eva Longoria: 10 celebridades que combinaron la actuación con la universidad y consiguieron su título

Mientras algunos actores encontraron su lugar en los sets de grabación desde niños, otros descubrieron que se sentían cómodos en ese espacio cuando ya eran un poco más grande. Sin embargo, para un grupo selecto de intérpretes, no todo giraba en torno a las alfombras rojas, las lecturas de guion y los galardones, ya que decidieron combinar la actuación con la Universidad y se inscribieron para estudiar Literatura, Historia y Kinesiología. A su vez, existe un grupo que tuvo su paso por las aulas antes de que el director gritara ¡acción! A continuación te contamos quiénes son las diez celebridades que cuelgan orgullosos sus títulos universitarios.

1) Natalie Portman

Natalie Portman estudió Psicología (Foto: Instagram @natalieportman)

La ganadora al Oscar es una de las referentes de este grupo de actores universitarios. En el pasado, Natalie Portman afirmó que ni la universidad arruinaba su carrera de actriz, porque prefería “ser inteligente antes que una estrella de cine”. En 1999 se inscribió en la Universidad de Harvard para estudiar Psicología. En sus vacaciones de verano aprovechó para grabar las dos primeras películas de Star Wars, donde interpretó a Padmé Amidala, la reina del planeta Naboo y en 2004 finalizó, con honores, sus estudios académicos.

2) Emma Watson

Emma Watson estudió Literatura (Foto: Instagram @emmawatson)

En 2009, en pleno éxito de Harry Potter, Emma Watson se inscribió en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, para estudiar Literatura Inglesa. En 2011 tuvo que hacer una pausa para finalizar las filmaciones de la saga, pero una vez concluido el proyecto regresó a las aulas y en 2014 recibió su título. En octubre de 2023 se matriculó en la Universidad de Oxford para realizar una maestría en Escritura Creativa y, recientemente, trascendió que realiza su Doctorado en Filosofía en la institución británica.

3) Edward Norton

Edward Norton estudió Historia (Foto: Instagram @edwardnortonofficial)

Al igual que Portman y Watson, Edward Norton también eligió una Ivy League para hacer una carrera alejada de los flashes de Hollywood. Se anotó en la Universidad de Yale para cursar la Licenciatura en Historia y, aunque toda su atención estaba puesta en dicha asignatura, aprovechó el espacio para hacer algunas producciones artísticas dentro de la institución. En 1991 recibió su título y además hizo una especialización en Japonés. Tras graduarse, el protagonista de La verdad desnuda (Primal Fear) mantuvo el contacto con su alma mater y dio charlas para los estudiantes.

4) Lisa Kudrow

Lisa Kudrow estudió Biología (Foto: Instagram @lisakudrow)

Si bien todos la conocen como la actriz que interpretó a Phoebe Buffay en las 10 temporadas de Friends, Lisa Kudrow tuvo un paso por el mundo universitario que solo algunos pocos conocen. En 1985, nueve años antes el estreno de la serie, se graduó en Vassar, una universidad privada de Poughkeepsie, Nueva York, como Licenciada en Biología.

5) Eva Longoria

Eva Longoria estudió Kinesiología (Foto: Instagram @evalongoria)

La protagonista de Amas de casa desesperadas (Desperate Housewives) tuvo un paso doble por la Universidad. Primero se recibió de Kinesióloga en Texas A&M, ubicada en la ciudad texana de Kingsville. Tras estudiar en su estado natal, a los 38 años realizó un Máster en Estudios Chicanos en la Universidad Estatal de California, en Northridge. “¡Hoy es un gran día! ¡Estoy muy emocionada de graduarme de mi maestría en Estudios Chicanos! Nunca se es demasiado viejo ni se está demasiado ocupado para continuar con tu educación", expresó Eva Longoria el 22 de mayo de 2013, día de su graduación.

6) Gerard Butler

Gerard Butler estudió Derecho (Foto: Instagram @gerardbutler)

“No iba a ser actor. Iba a ser abogado. Venía de una familia de clase trabajadora, justo por debajo de la clase media (...) La idea de tener la oportunidad de obtener un título en derecho era tentadora. Tentadora para mí, pero también muy tentadora para mi familia. ¡Guau, uno de los nuestros está estudiando derecho en la universidad!“, reveló Gerard Butler en una entrevista con Esquire. Finalizó sus estudios en Derecho en la Universidad de Glasgow, pero, cuando lo echaron de su trabajo, cambió el rumbo de su vida y terminó convirtiéndose en actor.

7) Rooney Mara

Rooney Mara estudió Organizaciones sin fines de lucro y Psicología (Foto: IMDb)

La nominada al Oscar a mejor actriz por La chica del dragón tatuado (The Girl with the Dragon Tattoo), Rooney Mara, también intercaló los sets de filmación con las aulas. Primero fue alumna de la Universidad George Washington y luego se cambió a la Escuela Gallatin de Estudios Individualizados de la Universidad de Nueva York, donde en 2010 finalizó sus estudios en Organizaciones sin fines de lucro y Psicología.

8) Rowan Atkinson

Rowan Atkinson estudió Ingeniería Eléctrica (Foto: IMDb)

Psicología, Derecho, Biología, Kinesiología, Literatura y también... Ingeniería. El británico Rowan Atkinson, mundialmente conocido por su personaje de Mr. Bean, estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Newcastle y para profundizar en su campo, realizó un Máster en Ingeniería Eléctrica en el Queen’s College de la Universidad de Oxford.

9) Brooke Shields

Brooke Shields estudió Literatura Francesa (Foto: Instagram @

Conocida por sus personajes en películas como Amor eterno (Endless Love) y Pretty Baby, Brooke Shields ya era una cara conocida en Hollywood cuando decidió inscribirse en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey para estudiar Literatura Francesa. En 1987, tras una pausa en su carrera de modelo y actriz, recibió su diploma.

10) Mayim Bialik

Mayim Bialik estudió Neurociencia y Estudios Hebreos y Judíos (Foto: IMDb)

El personaje de Amy Farrah Fowler en la serie de The Big Bang Theory estuvo interpretado por una científica en la vida real. La actriz Mayim Bialik estudió Neurociencia y Estudios Hebreos y Judíos en la Universidad de California en Los Ángeles, graduándose en el 2000. Siete años después complementó su formación académica con un Doctorado en Neurociencia en la misma institución.