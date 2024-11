Entradas de Oasis en la Argentina: cuándo se venden

La banda Oasis dio mucho de qué hablar con su vuelta a los escenarios tras 15 años de su separación y sus fanáticos en Latinoamérica están ansiosos por conocer a qué países del continente americano visitarán con su gira mundial. Los hermanos Gallagher se reunieron para dar varios shows en Reino Unido y Europa, y se preparan para recorrer el mundo juntos y tocar sus clásicos, como “Wonderwall”, “Stop Crying Your Heart Out” y “Don’t Look Back in Anger”. Este lunes, tomaron su cuenta de Instagram para dar algunos indicios de dónde darán nuevos recitales, y muchos están convencidos de que vendrán a la Argentina. En ese sentido, surgen la pregunta sobre cuándo saldrán las entradas a la venta.

Este lunes 4 de noviembre se compartió desde la cuenta oficial de Instagram de la banda británica un video en que se pueden leer varios comentarios de sus seguidores donde pedían que vengan a América Latina, más que nada a Brasil y Argentina. En ese sentido, se da a entender que se hará un anuncio dirigido a estos países a través del sitio del grupo musical. Aunque no se adelantó de qué trata, se da a entender que se comunicarán nuevas fechas de su gira mundial.

Las expectativas de los fanáticos de Oasis en la Argentina crecieron con otra publicación, en que se ven distintos carteles en diferentes partes del mundo que adelantan esta noticia tan esperada. En una de ellas, se puede ver una de las esquinas emblemáticas de la Avenida 9 de Julio con una publicidad callejera que tiene una imagen de los hermanos Gallagher con una frase: “Cuidado con lo que deseas”.

La publicación de Oasis que aseguraría que la banda vendría a tocar a la Argentina Instagram

No es la primera vez que se hace un guiño a la posibilidad de que Oasis toque en nuestro país con su nueva gira, pero nunca fue tan concreto como ahora. Luego de que se informara sobre la reunión de los hermanos Gallagher, Liam aseguró que había planes de tocar en territorio argentino. Lo hizo al responderle a un usuario de X. “Noel ama a la Argentina, seguramente te obligará a venir”, le escribió un argentino. A lo que Gallagher respondió: “Vamos a ir“.

Entradas de Oasis en el Argentina: cuándo se venden

Oasis regresa a los escenarios en 2025 y puede que toque en la Argentina Instagram @oasis

De acuerdo a los distintos posteos y carteles que se pudieron ver a lo largo del lunes, se espera que la banda dé a conocer la fecha en que darán su show en la Argentina este martes 5 de noviembre. El anuncio se dará a conocer a las 11 del horario local de Reino Unido . Como hay una diferencia horaria de tres horas con la isla británica, se estima que en nuestro país se podrá ver a partir de las 8 de la mañana.

Se espera que, con la noticia de las fechas de los posibles recitales que den los intérpretes de “Wonderwall”, se informará cuándo saldrán a la venta las entradas. Lo seguro es que será en los próximos días, pero aún no hay nada confirmado sobre cuándo se abrirá la venta ni los precios de los tickets.

