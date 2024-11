Escándalo con un participante de Love is Blind Argentina que hizo polémicas declaraciones sobre el reality

Entre el amplio catálogo que ofrece, Netflix tiene en vilo a sus suscriptores con Love is Blind, reality que se lleva a cabo en distintos países, pero que por primera vez tiene su formato en Argentina. Cada uno de los personajes, sus matches y desamores conquistaron los corazones de los televidentes que quieren saber si es real que el amor ciego existe. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió algo que no deja en un buen lugar al ciclo que conducen Wanda Nara y Darío Barassi.

Wanda Nara y Darío Barassi son los conductores de Love is Blind Gastón Bailo - Netflix

Mauricio Zappacosta, de 42 años, es uno de los participantes que rápidamente se enamoró y le propuso casamiento a María Emilia Melo, de 41. Muchos creyeron en su romance desde el principio, mientras que otros están seguros de que todo es una pantalla, sobre todo, porque este miércoles, el empresario, expolítico y diseñador de indumentaria utilizó su cuenta de Instagram para realizar un duro descargo contra la producción.

“No pude llorarte, tuve que estar fuerte a tu lado para cuidarte. Sos mi amiga, mi alma, hoy se cumple un mes que te fuiste. Sos mi guerrera, la peleaste hasta el final y lo hicimos juntos. Gracias mi vida, escucho tu voz, aunque sea en un reality y todavía siento como siempre me cuidabas. Tu amor, tu alma. Te amo eternamente, estés donde estés…(Quiero expresar mi dolor, el video está cortado por partes por respeto a un contrato, pero el dolor es más fuerte)”, fueron las palabras que utilizó para describir el reel que publicó.

Mauricio Zappacosta criticó fuertemente a la producción de Love is Blind (Foto: captura Instagram/@mauriciozappacostaok)

Quebrado frente a la cámara de su teléfono y mientras miraba el televisor, el cual transmitía una imagen de una de sus amigas participando en el reality, expresó: “Mi amiga falleció, hace un mes que falleció de cáncer. Veo toda esta mie*** de edición que hicieron... Ya me fumé todas las ediciones maliciosas”.

En ese sentido, se refirió a las veces que la producción “dejó ver” que era él quien estaba obsesionado con lo físico, más que su pareja en el programa. “Ahí la ven a María Emilia pinchando todo el tiempo con lo físico, que era ella la que sacaba los temas, esta pelot**** del ácido hialurónico lo sacó ella. Hay cosas que son mentiras. Ella sacaba todo el tiempo el tema del cuerpo para hacerme quedar mal a mí”, explicó.

“Yo lo que hacía era limpiar la casa como un pelot*** y entiendo que quieran responder a un colectivo femenino a través de ella, pero no es justo que lo hagan a través mío”, agregó y completó, muy enojado con la producción: “Que aparece Carolina, mi mejor amiga, que está fallecida, y la verdad que terminar de ver toda esta mier** que hicieron y verla a mi amiga acá...”.

Aunque se estima que por contrato los participantes no deberían referirse o contar cosas que no salieron en el aire, el equipo de Netflix parece no haberle hecho bajar el video que ya lleva más de 13 horas publicado. Habrá que ver si obtiene una respuesta pronto o lo que pasa con su participación en los episodios que se estrenen próximamente. Lo que no se puede negar, es que Love is Blind Argentina ya es un éxito y se encuentra entre lo más visto de la plataforma de streaming.

