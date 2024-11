De niños protagonizaron algunos de los más grandes éxitos de Hollywood y hoy lucen irreconocibles

Cualquiera que los ve de chicos en la pantalla los reconoce; sin embargo, muy pocos saben sus nombres, si tuvieron la fortuna de protagonizar algún otro éxito, qué es de su vida o cómo lucen en la actualidad. Los niños históricos del cine marcaron parte de la infancia de muchos de nosotros, y todavía hoy lo hacen gracias a los clásicos de los que formaron parte, dado que sus producciones traspasan generaciones.

A continuación, te contamos un poco qué es de la vida de cinco pequeños grandes actores de Hollywood:

1. Mara Wilson de Matilda (1996)

Mara Wilson tenía nueve años cuando se puso en la piel de Matilda, una niña desarrolla una capacidad mental extraordinaria, a pesar de sus padres descuidados y de una directora abusiva. Mientras protagonizaba un éxito, Mara enfrentaba dificultades personales, entre ellas la enfermedad de su madre, quien falleció poco antes del estreno de la película.

Mara Wilson de Matilda (1996)

Antes de este papel, interpretó a Natalie Hillard en la película Mrs. Doubtfire (1993), la cual fue el puntapié para formar parte de la película por la que siempre será recordada.

Después, hizo de Stone en Thomas and the Magic Railroad (2000). Sin embargo, aquel año decidió retirarse de los sets de filmación durante dos años, en los que se enfocó a la escritura y el activismo, luego en distintas organizaciones LGBT tras declararse bisexual.

La constante presión que sufrió desde joven hizo que Wilson experimentara episodios de ansiedad, por lo que fue diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). En 2021, reveló que padece una extraña enfermedad llamada síndrome de taquicardia ortostática postural, que también es conocida como POTS, y que afecta el sistema nervioso autónomo, que controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal.

2. Haley Joel Osment de Sexto Sentido (1999)

El actor hacía papeles secundarios, incluida una pequeña aparición en Forrest Gump, cuando a finales de la década de los 90 le ofrecieron la oportunidad de ponerse en la piel de Cole Sear en la película de Sexto Sentido, lo que lo catapultó a la fama y por la que incluso fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Haley Joel Osment de Sexto Sentido (1999)

Aunque luego formó parte de distintos títulos de renombre como Cadena de favores (2000) e Inteligencia Artificial (2001), decidió alejarse un tiempo de la pantalla grande. Es que, según contó en una ocasión, no encontraba papeles que se alinearan en esa transición de niño a adolescente. “Estaba en ese punto incómodo entre ser un niño y convertirme en un adulto. Los papeles que me ofrecían no me atraían y sentía que necesitaba tiempo para redescubrir quién era, tanto como persona como actor”, sostuvo.

Durante ese lapso, estudio teatro experimental en la prestigiosa Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. “Fue un tiempo invaluable para mí. Pude ser un joven normal, aprender y explorar sin la presión de ser juzgado por el público o los críticos”, señaló.

Una vez finalizados sus estudios, formó parte de The Spoils of Babylon (2014), Silicon Valley (2015-2019) y Extremadamente cruel, malvado y perverso (2019).

3. Jonathan Lipnicki de Jerry Maguire - Seducción y desafío (1996)

El actor de 34 años formó parte de varios éxitos cinematográficos que siguen en el recuerdo. Hizo su debut en cine con Jerry Maguire - Seducción y desafío (1996) y siguió con Stuart Little (1999), El pequeño vampiro (2000) y Like Mike (2002).

Jonathan Lipnicki de Jerry Maguire - Seducción y desafío (1996)

Además de la pantalla grande, Lipnicki dedicó gran parte de su carrera al teatro, pero también es conocido por sus contribuciones a distintas fundaciones, como la Fundación de Investigación de Cáncer de mama. Además, es portavoz internacional de Quiropráctica Pediátrica Infantil y está involucrado en grupos de los derechos de los animales.

4. Macaulay Culkin de Mi pobre angelito (1990)

La historia de un niño encantador de 8 años que desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa, entretuvo a cientos de miles de espectadores, quienes se encariñaron con Macaulay Culkin, al cual esperaban ver en cada una de las secuelas. Sin embargo, el actor participó de Mi pobre angelito (1990) y de Mi pobre angelito 2 (1992).

Macaulay Culkin de Mi pobre angelito (1990)

El guardián de las palabras (1994), Ricky Ricón (1994) y Pary Monster (2003) fueron algunos de los títulos que siguieron, hasta que en 2004 el querido actor fue detenido con grandes cantidades de marihuana y medicamentos no recetados, lo que sacó a la luz su problema de adicciones. Una década atrás le había prohibido a sus padres acceder a su fortuna y se emancipó.

“Mi padre estaba celoso de mí. Era un mal tipo, un abusador. Todo lo que él había intentado conseguir a lo largo de su vida, yo lo conseguí antes de tener 10 años”, declaró en una entrevista en 2018.

Tras su recuperación y haber formado una familia con la actriz Brenda Song, Culkin regresó a su pasión: la actuación.

5. Jake Matthew Lloyd de Star Wars (1999)

Jake Matthew tenía 10 años cuando se puso en la piel de Anakin Skywalker, el pequeño de Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma (1999). Lloyd había ido al cine con sus padres a ver Terminator 2: el juicio final y quedó fascinado, por lo que les insistió para que lo llevarán a una audición porque su gran sueño era ser actor; así fue que en 1994 rodó su primer papel cinematográfico para la película Volver a vivir.

Después del éxito de Star Wars, participó de Die With Me y Madison (ambas de 2001). Un año después, decidió retirarse de la actuación, ya que sufría bullying por parte de sus compañeros de colegio por su interpretación de Anakin, lo que le generaba mucho estrés.

Jake Matthew Lloyd de Star Wars

En 2015 fue detenido por conducir a toda velocidad y resistirse a ser retenido por la policía. Tiempo después, su madre aseguró que Jake sufre esquizofrenia, enfermedad por la que fue internado en abril de 2016 en un hospital psiquiátrico.

Lucía Falotiche Por