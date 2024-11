A diez años del estreno de Interstellar: así están hoy los actores de la película que revolucionó el cine y la ciencia

El 6 de noviembre, pero de 2014, llegaba a los cines Interstellar, una de las películas más taquilleras de Christopher Nolan, uno de los directores con mayor reconocimiento internacional. Debido a esto es que, en esta oportunidad, te mostramos cómo están hoy los actores del film que cautivó por sus efectos visuales y que hace una exploración profunda de temas como el tiempo y la conexión humana.

Mackenzie Foy y Matthew McConaughey en Interestellar (2014)

La producción, que tiene como protagonistas a Anne Hathaway y Matthew McConaughey, gira en torno a un grupo de científicos y exploradores que, como la Tierra tiene los días contados, se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazarla y comenzar una nueva vida allí que garantice el futuro de la raza humana.

Interstellar, una película de Christopher Nolan

Anne Hathaway

Después de ponerse en la piel de la Dra. Amelia Brand, la científica y bióloga jefe de la expedición enviada a través del Agujero de Gusano para intentar reubicar a la raza humana, la icónica actriz participó de varias producciones, como Colossal (2016), Ocean’s 8: las estafadoras (2018), Maestras del engaño (2019) e Instinto maternal (2024).

El antes y el después de Anne Hathaway

Con respecto a su interpretación en Interstellar, la actriz de 41 años le agradeció al director por haberle dado un papel tan significativo en la exitosa película de ciencia ficción. “Tenía un ángel en Christopher Nolan, a quien no le importaban las críticas y me dio uno de los papeles más hermosos que tuve en una de las mejores películas en las que fui parte”, expresó en una entrevista.

Matthew McConaughey

El actor y productor estadounidense tenía 45 años cuando interpretó a Joseph A. Cooper, padre de Tom y Murphy y piloto de la NASA con formación en ingeniería, que encabeza la expedición interestelar. Luego de su protagónico, formó parte de las películas El poder de la ambición (2016), La torre oscura (2017), Los caballeros (2019) y también participó de la primera temporada de la serie Agente Elvis (2023).

El antes y el después de Matthew McConaughey

La propuesta para el film de Nolan le llegó tiempo después de querer abandonar el mundo de Hollywood, debido a que “no estaba obteniendo” los papeles que quería. “Durante mis años de comedias románticas, solo les podía prestar una atención limitada y aun así fueron éxitos. Pero, quería probar otras cosas”, dijo en ese entonces.

Después de un largo tiempo considerado como un galán de las comedias románticas, McConaughey irrumpió fuerte en el género del drama, en 2013 se llevó el Oscar como Mejor Actor por su papel en la película Dallas Buyers Club y desde ahí no paró.

Mackenzie Foy

A sus 13 años, Mackenzie se puso en la piel de Murph Cooper, la hija del piloto de la NASA. Al igual que su padre, la adolescente tiene un impulso por explorar y descubrir lo desconocido. Conocida por ser la hija semi-vampiro de Edward Cullen y Bella Swan en la saga Crepúsculo, Foy formó parte de varios títulos exitosos, como El cascanueces y los cuatro reinos (2018) y Black Beauty (2020).

El antes y el después de Mackenzie Foy

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 1.6 millones de seguidores, la actriz estadounidense de 23 años muestra parte de sus pasatiempos, como la equitación, la pintura, sus entrenamientos físicos y momentos en los que conecta con la naturaleza. Además, es una ávida practicante de taekwondo, donde alcanzó el logro de cinturón negro.

Jessica Chastain

La actriz de 47 años fue la elegida para ser la versión adulta de Murph. Con una amplia trayectoria, Chastain acumuló nuevos títulos: Apuesta maestra (2017), IT 2 (2019) e Instinto maternal (2024); esta última la protagonizó junto a Hathaway, son solo algunos de ellos.

El antes y el después de Jessica Chastain

Pero, su trabajo no solo está frente a cámara, sino también detrás. Es fundadora de la productora de cine y televisión Freckle Films, creada en 2016.

Ellen Burstyn

La actriz tenía 81 años cuando hizo la versión anciana de Murph. Su carrera profesional comenzó en la década de 1950 y desde ahí no paró. Participó en numerosas películas y series de televisión y es una de las actrices más destacadas de su generación, lo que la llevó a estar nominada alOscar en varias ocasiones. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra la película de terror El exorcista (1973).

El antes y el después de Ellen Burstyn

Después de Interestellar, Ellen formó parte de El secreto de Adaline (2015), El club de las abejas reina (2021) y El exorcista: Creyentes (2023).

Timothée Chalamet

El actor franco estadounidense tenía 18 años cuando se puso en la piel de Tom Cooper, el hijo mayor de Joseph. Luego del éxito de Interestellar, vinieron otras grandes puestas en escena: Llámame por tu nombre (2017), Mujercitas (2019), Duna (2021) y Wonka (2023).

En lo que refiere a su participación en el film de Nolan, Chalamet estuvo bastante desconforme. Es que creyó que tendría una gran oportunidad al ponerse en la piel de Tom, sin embargo, durante la mayor parte de la cinta, aquel personaje estuvo interpretado por Casey Affleck.

El antes y el después de Timothée Chalamet

“Volví a casa con mi padre y lloré durante una hora porque pensaba que mi papel iba a ser más grande”, reconoció años más tarde en Variety. Sin embargo, aquella interpretación fue la misma que lo posicionó como una de las promesas de Hollywood, tanto así que hoy es uno de los actores de renombre.

Casey Affleck

El actor tenía 39 años cuando interpretó la versión adulta de Tom, el hijo de Cooper. Después de su papel en la producción de Nolan, trabajó en Manchester junto al mar (2016), Historia de fantasmas (2017), Oppenheimer (2023) y Slingshot (2024).

El antes y el después de Casey Affleck

Aunque comenzó con papeles secundarios en Good Will Hunting (1997) y Ocean’s Eleven (2001), Casey demostró ser mucho más que “el hermano de Ben Affleck”. Con un perfil bajo, en 2007 catapultó su carrera como actor al ser reconocido y elogiado por la crítica por su trabajo en Gone Baby Gone.

Matt Damon

A los 44 años, Matt interpretó al Dr. Mann, un destacado científico y líder de las misiones Lazarus. Luego de aquel papel, el guionista y productor estadounidense formó parte de Misión rescate (2015), Jason Bourne (2016), Contra lo imposible (2019) y Oppenheimer (2023), entre otras producciones.

El antes y el después de Matt Damon

Tan conforme quedó Nolan con su trabajo que lo volvió a llamar para Oppenheimer y el actor no dudó en decir que sí, pese a que iba a tomarse un descanso. “Tuve que negociar con mi esposa para tomarme algo de tiempo libre. La única condición para cancelar el plan era si Christopher Nolan llamaba”, aseguró en diálogo con Entertainment Weekly.