Estelita, la ex de Luis Ventura, fulminó a Jorge Rial tras el fin de TV Nostra

Estela Maris Muñoz, la expareja de Luis Ventura conocida como “Estelita”, habló sobre el final del programa TV Nostra (América), de Jorge Rial, el ciclo que solo duró dos meses al aire. “Recibió lo que merecía”, aseguró y criticó la personalidad del chimentero.

“No sé si él puede llegar a cambiar a esta altura de su vida. Él es él y no cambia”, aseguró Estelita este domingo en El run run del espectáculo (Crónica). A su vez, se mostró apenada por los empleados del show: “Me da pena por el grupo de gente. No solo los que estaban delante de cámara, sino también por los que hacen un programa, los productores, sonidistas, iluminadores, que se quedaron sin trabajo”.

Estelita también destrozó al periodista. “Jorge recibió lo que merecía y lo digo porque saben todo lo que pasó”, dijo en referencia lo sucedido en 2014, cuando su expareja dejó Intrusos luego de que saltara a la luz que había tenido un hijo extramatrimonial con la vedette cordobesa Fabiana Liuzzi. En esa ocasión, Ventura le había a su amante que interrumpiera el embarazo, algo que no sucedió. Finalmente, Rial le soltó la mano y decidió que no continuara en el programa.

La exmujer de Ventura se mostró satisfecha con lo que el fracaso televisivo de Rial y añadió: “Como dice un viejo dicho del campo: ‘Me sentaré en el umbral de mi puerta y veré pasar el cadáver de mi enemigo’”.

Estelita criticó el cambio de postura de Jorge Rial respecto del aborto Captura

Luego, contó que Rial hizo “muchísimo mal a nivel familiar, de amistad y de todo”. A su vez, mencionó lo dicho por Baby Etchecopar cuando se dio a conocer la noticia de que Rial dejaba su nuevo programa: “En el peor momento de Luis, lo echó del trabajo. Hizo importante un programa que estuvo muchos años al aire y midió muy bien, porque detrás de Jorge había gente que le traía las mejores informaciones de ese momento. El éxito de Intrusos no fue solo la cabeza de Jorge”.

Estelita aprovechó para aclarar que todo lo que decía era a título personal. “Ojo que hablo por mí. No quiero meterlo a Luis en el medio, porque él es muy reservado y tiene otra manera de ser. Yo vi cosas que no me gustaron porque en el momento del despido, yo estaba con Luis internado en un sanatorio de Quilmes para un chequeo. Y alguien lo llamó para decirle que pusiera América TV para escuchar lo que decía su ‘amigo’. En ese momento Jorge lo sacaba del programa”, rememoró Estelita.

La mujer recordó que Rial se portó mal en "el peor momento" de Luis Ventura Captura

Asimismo, la mujer le recriminó a Rial el cambio de postura sobre el tema del aborto. “Jorge lo sacó del programa por una palabra que dijo Luis [el pedido de interrupción de embarazo que le solicitó a Liuzzi para no tener un hijo extramatrimonial]. Quizás [Luis] se equivocó o se puso nervioso... vaya a saber por qué lo dijo. Pero con el tiempo, Jorge se puso el pañuelito verde y dijo: ‘Vamos por el aborto’”, observó Estelita.

Finalmente, la expareja de Ventura completó: “Jorge sabe qué cara poner, el tono que tiene que poner. No le creo absolutamente nada lo que diga. No le fue bien porque la gente le bajó la persiana. Así de sencillo. La realidad demostró que ya no sigue siendo quién era”.

