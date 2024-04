Gran Hermano: la tajante opinión médica de Cata ante el diagnóstico que recibió Furia

Escuchar

“Tengo leucemia en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre”, fueron las palabras de Juliana “Furia” Scaglione hacia sus compañeros. De esta forma, la participante de Gran Hermano (Telefe) puso fin a las especulaciones sobre su salud, generadas a partir de sus dos salidas de la casa para ser atendida por profesionales. Su continuación en el reality tras recibir el diagnóstico generó diversas opiniones, y entre ellas se destaca la de la exparticipante Catalina Gorostidi que, como médica, dio su tajante punto de vista.

La salud de Furia es uno de los temas de los que más se habla en el universo de Gran Hermano. El lunes por la noche, la participante más querida de la emisión confirmó que tiene leucemia y que continuará en juego, ya que debido al tipo de enfermedad que se le diagnosticó por parte los médicos no precisa tratamiento, pero sí un seguimiento, por lo tanto, puede seguir en el reality. Esto generó que muchos se preguntaran si es correcto que la preparadora física continúe en el ciclo.

En este sentido, la exjugadora y amiga de Furia, Catalina Gorostidi se pronunció al respecto en cuanto al tratamiento que se le da en los medios a la situación. “Por ahí, el mensaje que estamos dando, no nosotros, sino en la tele, de ‘bueno hay que estar tranquilos, es una cosa leve’... no, no es así, una leucemia es cáncer, no es algo leve”, introdujo en una reciente entrevista que brindó en Se Picó (República Z), el ciclo streaming conducido por Gastón Trezeguet sobre el reality.

Cata y Furia forjaron una amistad dentro que la casa que terminó mal por las estrategias de juego

En un tono que demuestra indignación, Cata sentenció: “Se sigue sí, pero hay que ser más rigurosos con el tema. Soy médica y hay cosas que a mí no me están copando”. De esta manera, desde su visión profesional dejó en claro su postura.