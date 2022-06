Estrenos de teatro. Mandinga, el diablo que vino de África, el unipersonal sobre la presencia afro en nuestra historia

Dramaturgia: Diego Damián Martínez. Intérprete: Mauricio González. Música original: Carlos Ledrag. Vestuario: Mariana Echaide. Dirección: Yamil Ostrovsky. Sala: Hasta Trilce, Maza 177. Funciones: sábados, a las 21.30. Duración: 50 minutos.

La existencia de argentinos afrodescendientes ya es cuestión probada por los historiadores. De los barcos bajaron no sólo europeos sino también esclavos provenientes de África. Sin embargo, el lugar común de que “acá no hay negros” permanece como un sustrato difícil de remover. Sobre ese tipo de discriminación, la que invisibiliza a un grupo étnico al considerarla extranjeros en su propia tierra, trata Mandinga, unipersonal ganador del Festival Internacional de Nuevas dramaturgias –organizado por el Centro Cultural Rojas en febrero de 2020–, escrito por Diego Damián Martínez, un argentino que reside en España hace cinco años.

Matías es un afroargentino actual que debe explicar cada día de su vida que no es de otro lado, que no está de visita, que no llegó ayer sino que hace generaciones que su familia echó raíces en la pampa húmeda. También es un hombre que sufre por un amor perdido, el de una mujer que lo abandonó y no regresará. En su dolor, invoca a “Mandinga”, la leyenda del diablo negro construido por el dios blanco: su aparición abrirá el camino al pasado, a los padecimientos y las luchas de los ancestros, y funcionará como puente capaz de curar esas heridas del presente.

El actor uruguayo Mauricio González, en Mandinga, el diablo que vino de África Stella Giordano

Matías y Mandinga son interpretados por Mauricio González, actor uruguayo que vive en Buenos Aires y que realiza una muy destacable transformación corporal y vocal que va y viene del joven estudiante al amenazante monstruo, con solo despojarse del blazer, prenda objeto que tendrá otros usos. No hay otro sostén en el escenario: el humo, las luces, la música tribal compuesta por el compositor, cantante y actor Carlos Ledrag (En el barrio La Mondiola, La Falcón) y el cuerpo en acción de González, entrenado y dirigido por Yamil Ostrovsky, coreógrafo y reconocido especialista en teatro físico. El texto de Martínez recorre esta historia de presencias e influencias no contemplada por la mayoría blanca, campo casi no transitado por el teatro. Mandinga, el Diablo que vino de África con energía y síntesis escénica hace justicia al darle forma a un reclamo sobre nuestros orígenes.