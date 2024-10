Eugenia Propedo ganó Survivor, Expedición Robinson en una noche cargada de reproches, emoción y sin sorpresas en el rating

Escuchar

Tras 59 de supervivencia en la isla, Survivor, Expedición Robinson tuvo su gran final por cincuenta millones de pesos. A pesar de los bajos números que tuvo el reality, Telefe decidió emitir el último capítulo en vivo, en el que los participantes que quedaron eliminados luego de la Unificación conformaron el Jurado que votó para definir a Eugenia Propedo como la ganadora de esta edición. Si bien los jugadores los eligieron, el año pasado, durante la grabación del reality, este viernes Marley reveló el contenido de la urna.

“No sé si son merecedores ninguno de los dos de estar donde están porque en ciertos momentos llegaron porque la corrientes los llevó”, les dijo Juan Pablo Goldi, en medio de las devoluciones que les dieron todos sus compañeros a los finalistas. Eugenia y Baltasar López fueron los dos sobrevivientes que lograron sostenerse hasta el último día, luego de pasar pruebas de fuerza, elaborar estrategias y sembrar traiciones. Y las palabras del colectivo representaron el sentimiento de gran parte de la audiencia, que siguió al reality a pesar de la cantidad de cambios de horarios, tras su estreno el 15 de julio a las 22.30 hs con 13.1 puntos de rating.

La final fue entre Eugenia y Baltasar

Finalmente, dos integrantes del equipo Sur llegaron a la final. El grupo amarillo que, aparentemente, era el más débil y perdía la mayoría de las pruebas frente al rojo, puso a dos de sus representantes en lo más alto. Y es que Expedición Robinson no es sólo una competencia de fuerza, hay traiciones, alianzas, astucia, engaños y mucho de resistencia física y mental. Los dos participantes llegaron de manera muy diferente a las instancias finales: Eugenia demostró ser una mujer muy fuerte pero su autoexigencia la llevó a tener actitudes que le jugaron en contra. Supo tejer estrategias y romper con Mauro Guarneri y Aixa Legarreta cuando lo necesitó y sobrellevar las consecuencias dentro del juego. De hecho se la vio muy conmovida cuando Mauro en la devolución final le dijo “nos unió durante treinta días en el Sur, una amistad, lo que yo creía que era una amistad, sentía mucho cariño por vos, eras como mi mejor amiga en ese momento, la persona con la que más podía hablar. En la unificación todo eso cambió, conocí a otra persona que se obsesionó con el juego”.

Eugenia, la ganadora de Survivor

Baltasar, el más joven de los competidores, supo surfear la ola del reality con perfil bajo y llegó a la final por una jugada de Aixa que muchos cuestionaron. Nunca fue muy querido ni por sus compañeros, ni por los integrantes del equipo norte. La mayoría siempre lo acusó de tener muy mal carácter y no se destacó en las pruebas de fuerza. “Quiero que las cosas se hagan como yo las quiero. Quizás eso puede ser algo chocante”, advirtió en su presentación, en el debut del programa. Probablemente, su gran momento dentro del juego fue el día que idearon junto a Mauro y Aixa una estrategia para sacar a Malena Ker, disfrazando a una media de un supuesto voto doble que confundió a todos sus compañeros.

La gala arrancó con 8,4 puntos liderando la noche del viernes feriado con los dos finalistas, un año después, peinados y maquillados para la televisión, muy diferentes a cómo se los veía en la isla. Cada quien dio sus impresiones sobre el juego y luego se pudo ver a los compañeros en la isla haciéndoles preguntas y argumentando sus votos. Marley contó que se grabaron dos finales en la que ganaba cada uno de los finalistas para que no se filtrara el nombre del ganador. La medición de esta última emisión se mantuvo entre los 7 y 8 puntos, en consonancia con los últimos capítulos.

Esta final fue un poco deslucida ya que hubo una ganadora de la gente que fue Aixa. Cuando la joven perdió el desafío del fuego frente a Eugenia y no pudo llegar a la última instancia, estallaron las redes. Cabe recordar que Baltasar llegó a la final, después de una movida riesgosa de ella, en la que jugó el ídolo de inmunidad a favor de él y dejó fuera de la competencia a Martina Musillo, cuando el más votado había sido el más joven de la tribu. Muchos de los fans del reality lo acusan de traidor porque en el juego final de inmunidad, después de que Eugenia se rindió, él debería haberle dejado el lugar a Aixa, como devolución de favores, para que ella tuviera la posibilidad de ser parte en la última instancia. “En ese momento tenía en la mente, como decían que era malo en los juegos, que me iban a odiar por eso no me bajé”, confesó Baltasar en el vivo. Finalmente, la gente eligió a Aixa como la participante favorita del público con el 63% de los votos y ganó un viaje a Iguazú.

Polémicas de lado, una vez más un reality despertó amores y odios, debates y discusiones entre los televidentes que lo siguieron durante casi tres meses en la pantalla de Telefe. Survivor, Expedición Robinson no obtuvo los números de rating que esperaba el canal, con lo cual es improbable que haya una nueva temporada. En tiempos de grieta y mucha agresividad dentro de la sociedad, un grupo de jóvenes queriendo superarse a sí mismos, no alcanzó para seducir a una audiencia que hace poco tiempo le dio sí a uno de los Gran Hermano más violentos de la historia de la televisión argentina.