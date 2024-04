Fabián Doman abandonó su programa de América en vivo: qué pasó y por qué peligra su regreso

Escuchar

Fabián Doman tuvo una sorpresiva salida del programa que conduce en la señal América mientras estaba al aire en la emisión del viernes pasado. Durante la presentación de un informe policial de último momento, el conductor desapareció del estudio y sus compañeros tuvieron que seguir adelante con las noticias en “Buenos días, América (BDA)” sin él. Minutos después, según contó Mercedes Mendoza -quien quedó a cargo-, el periodista no se sentía bien y se retiró.

Después del hecho, Doman le comentó a su entorno que comenzó a sentirse mal porque está haciendo una dieta por la que bajó 9 kilos. Así, según contó el conductor, comenzó a debilitarse al aire y decidió irse antes que termine el programa con la promesa de recuperarse el fin de semana, y volver este lunes a ponerse al frente del ciclo que lidera en duple con los canales del Grupo América.

La excusa, no obstante, disparó una batería de versiones. Y es que, internamente, en el canal ubicado en la calle palermitana de Fitz Roy se habla de ciertas tensiones entre el conductor y el equipo de BDA de producción, por lo que algunas personas con acceso al piso pusieron en duda la justificación de Doman.

Lunes, sin conductor

Este lunes por la mañana, cuando se esperaba ver a Doman al frente de la edición más de BDA, los televidentes se encontraron con Mercedes Mendoza en la conducción.

LA NACION se comunicó con el periodista, que de buena manera agradeció la consulta y explicó por qué no se lo vio en pantalla. “ No estoy al aire no por decisión mía, sino del canal . En el día de ayer (domingo) me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión, qué por supuesto respetaré, como lo he hecho siempre”, dijo

Y sumó: “Nunca jamás estuvo en mi cabeza irme del canal ni tampoco dejar el programa. De hecho, estuve produciendo todo el fin de semana. Mi ida anticipada del viernes fue un hecho puntual vinculado a una situación pasajera de salud con un cuadro febril previo la noche anterior”.