Algunas personalidades de la televisión se solidarizaron por Twitter con Tinelli y De Brito, que también fueron criticados por el arzobispo de La Plata Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2019 • 21:28

Varios famosos tomaron parte en Twitter, luego de conocer los dichos del arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, que apuntó fervientemente contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) y en donde también criticó a Marcelo Tinelli y a Ángel de Brito.

"Querido @cuervotinelli: hay descalificaciones que te califican. Que quien banca entre tantas barbaridades una piedra en el cuello a gays, impide la ESI en las escuelas públicas y destila odio público cobrando sueldo del estado, te ubica en donde estás: del lado correcto", escribió el periodista Luis Novaresio.

"Todos somos @cuervotinelli y @AngeldebritoOk. No a la inquisición en 2019. No a la intolerancia. No a los dueños de la moral de la sociedad. Marchemos a donde sea para que sepa que cientos de miles no pensamos como el", expresó Fabián Doman, en apoyo a sus colegas.

La conductora Verónica Lozano también se sumó a los que se expresaron en contra de la autoridad de la Iglesia. "Sr. ocúpese de la pedofilia en la Iglesia , eso sí hace daño y es un delito", dijo.

La actriz Julieta Díaz, quien protagoniza la serie con perspectiva de género Pequeña Victoria, analizó sus dichos. en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. "¿Por qué la Iglesia tiene que seguir diciéndonos cómo vivir a esta altura? La Iglesia todavía está muy mezclada con el Estado sobre todo económicamente. Así como por un lado se está abriendo un montón la cabeza, del otro lado está haciendo mucha fuerza para conservar los viejos valores. La iglesia está muy metida con la vida privada, sobre todo para los que no somos católicos y eso no sucede por casualidad", opinó la actriz.

El músico Jey Mammón, defendió a Tinelli y apuntó contra el arzobispo."AGUER salí del placard capaz así si te llama @cuervotinelli para el bailando. Hace rato que no logras captar su atención proba otra cosa!", escribió.

También, Luciana Salazar se expresó al respecto. "El año pasado murieron 67 personas victimas de crímenes de odio relacionados a la identidad sexual en Argentina. Los discursos de odio anteceden a los crimenes. Personas como esta son cómplices de esas muertes.Mi solidaridad con @cuervotinelli y AngeldebritoOk", opinó.

El actor Fernando Dente, que participa de Bailando por un sueño 2019, escribió: "Me descompone. No encuentro otra explicación que no sea Pura maldad. Algunos representantes De la Iglesia son todo lo que esta mal. Son el anti amor, la anti Libertad. Entiendo que siendo cura y teniendo que reprimir el deseo sexual tanto tiempo, pase esto".

En la columna "La naturalización de lo antinatural", que se publicó en el portal infocatólica, Aguer calificó a Tinelli de ser un "engendro" y apuntó contra el conductor de Los Angeles de la mañana al referirse a él como "un demonio que anda suelto en un canal de televisión".

Respecto a la comunidad gay, opinó: "La propaganda gay es apabullante y va trastornando el cerebro de multitudes, de jóvenes especialmente, que suelen razonar así: «yo no lo hago, personalmente no me gusta, pero cada uno es libre de vivir como le parece; si les gusta, para ellos es bueno»".

Además argumentó: "Las conductas que encuentran sentido como expresión física del amor se degradan en la búsqueda prevalente de un placer egoísta, que Freud calificó acertadamente de perverso e impúdico".

"Por fortuna, gracias a Dios, queda gente que se sobrepone a semejante desmadre. Muchas familias «normales» -padre, madre, hijos, matrimonios que duran para siempre- en silencio, no sin luchas, van edificando el futuro de una sociedad digna de la condición humana", dijo.