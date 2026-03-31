La Iglesia respalda el reclamo de las instituciones jaqueadas por la crisis del sector de discapacidad

La Iglesia ofrecerá este jueves un gesto para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad y poner al descubierto la crisis que impacta sobre las instituciones que se dedican a atender a este sector social, afectado por los ajustes del gobierno de Javier Milei.

En ese camino, el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, celebrará la misa central del Jueves Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la capital mendocina, donde se encuentra el Hogar de la Obra Don Orione, dedicada hace 90 años a la asistencia y promoción humana de las personas con discapacidad.

En una realidad que se extiende a otras instituciones en todo el país, vinculadas o no con la Iglesia, el sector de la discapacidad viene denunciando los efectos de una crisis que amenaza la sostenibilidad de los hogares y servicios dedicados a la atención de personas con alta vulnerabilidad.

El presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, ,monseñor Marcelo Colombo Hernan Zenteno - LA NACION

Con su gesto, Colombo retomará una práctica que tenía el cardenal Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires y realizaba celebraciones de la Semana Santa en hospitales, cárceles y centros de atención a niños.

Ya el año pasado el arzobispo Colombo advirtió sobre “el desconocimiento y desinterés hacia la realidad de la discapacidad, la cual debería ser una prioridad ineludible de toda política pública”. Llamó a la reflexión a quienes, desde el ámbito del gobierno nacional, deben apoyar con los recursos necesarios para que el área de Discapacidad pueda cumplir con responsabilidad y eficacia su tarea. Y en ese momento afirmó que “el cuidado de las personas con discapacidad no puede ser postergado, ni subordinado a otras urgencias”.

Una obra de 90 años

Al describir la crisis del sector, la Obra Don Orione advirtió que se encuentra quebrada la cadena de pagos. “Los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, lo que ha obligado a la institución a agotar sus recursos propios para mantener la atención diaria”.

En una situación por la que transitan varias instituciones del sector, el problema se agrava por la brecha de ingresos y egresos, mientras los costos de vida (alimentos, medicamentos, servicios y salarios por acuerdos paritarios suben mes a mes, los aranceles que fija el Estado se actualizan tarde y muy por debajo de la inflación.

Protesta de personas con discapacidad en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada Nicolás Suárez

“Durante gran parte del último año, el sector operó con valores congelados,absorbiendo una inflación acumulada superior al 30% sin ninguna compensación inmediata”, denunció la Obra Don Orione, con presencia en todo el país.

La entidad advirtió que la extrema crisis del sector pone en riesgo la continuidad de sus servicios, como también ocurre en entidades similares. “La combinación de aranceles desfasados, una inflación que no da tregua y la interrupción en la cadena de pagos estatal ha generado un escenario de vulnerabilidad para las 1200 personas con discapacidad que asiste la institución en todo el país”. Un panorama similar al que enfrentan otras entidades civiles dedicadas a la atención de las personas con discapacidad.

El gesto del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que centrará la celebración del Jueves Santo en esta problemática, apunta a reclamar “la necesidad de garantizar derechos básicos”.

En esa línea, la Iglesia advirtió que “cada vez que el sistema de financiamiento falla” se vulnera la ley 24.901, que en 1997 estableció el sistema de prestaciones básicas de atención integral de este sector social, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en el país. La propia Obra Don Orione proclamó: “No pedimos un favor, ni una donación: pedimos el cumplimiento de la ley”.

Sumó su voz al reclamo y declaró que “resulta paradójico que mientras el Estado presenta demoras críticas en los pagos de las prestaciones, se exija a las organizaciones sin fines de lucro el cumplimiento fiscal inmediato y sin demoras”. Estiman necesario “un diálogo que se traduzca en hechos concretos y en plazos que el sistema pueda sostener, ya que la buena voluntad no alcanza para cubrir medicamentos o salarios”.