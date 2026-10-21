Felipe Fort contó cómo nació su historia de amor con su novia: del desinterés inicial al gesto romántico que la conquistó

Hace tres meses, Felipe Fort sorprendió a sus 865 mil seguidores de Instagram al publicar en su feed una foto junto a una joven que sostenía un imponente ramo de rosas rojas. De esta manera blanqueó su relación con la modelo Mary Di y a partir de ahí no dejaron de hacer pícaros posteos para mostrar lo enamorados que están. Esta semana, el influencer decidió revelar detalles de su noviazgo. No solo contó cómo inició su historia de amor, sino también cómo hizo para conquistarla cuando inicialmente ella no estaba interesada en él.

El martes 20 de octubre, Felipe Fort estuvo en Tapados de laburo (Olga) y contó que lleva tres meses de novio. “Nos conocimos en Málaga. Yo estaba en Madrid y estábamos hablando por mensaje. Ella no estaba interesada en mí, de hecho”, reveló. “Me respondía muy tranqui, encima es rusa, un poco seca”, advirtió. Fue ahí cuando le dijo que quería conocer Málaga y le preguntó si ella estaba dispuesta a oficiar de guía turística. Ante la respuesta positiva de ella y la invitación para que visitara la ciudad en la que se encontraba, no dudó y rápidamente compró el pasaje de tren para ir a verla.

La foto con la que Felipe Fort blanqueó su relación (Foto: Instagram @merneis)

“Fui a Málaga, la conocí, me mostró la ciudad y yo dije: ‘¿Cómo me acerco?’. No me tiró un centro hasta que estábamos caminando en la calle y veo que un chico la abraza porque quería invitarla a un restaurante. Yo ya me estaba poniendo un poco celoso y ¡no éramos nada!“, recordó.

Frente a la desesperación del momento, decidió apostar por todo. ¿Qué hizo? Un vendedor de flores se le acercó y tuvo una romántica idea. “Dame todas las flores”, le dijo. Compró las 15 y se las dio a Mary Di, quien las aceptó con una sonrisa y una expresión de sorpresa. En ese momento Felipe se dio cuenta de que ganó un “punto positivo”.

Felipe Fort contó que conoció personalmente a su novia en Málaga hace tres meses (Foto: Instagram @felipe_fort_)

“Nos abrazamos, seguimos caminando y fuimos a un rooftop. Estamos mirando el skyline, en una parte en la que no se podía estar, y ella cierra los ojos para pensar”, recordó y dio a entender que en ese momento comenzó oficialmente su relación.

Justamente, cuando el hijo de Ricardo Fort blanqueó la relación en Instagram, lo hizo con una serie de fotos en Málaga en las que se lo pudo ver abrazado a Mary Di, quien sostenía el enorme ramo de flores. También agregó una de sus manos sobre un gatito negro que encontraron en la calle, postales de un paseo en auto que hicieron con amigos y de su soñado día frente al mar. Además, subió un video de ambos dando besos y haciéndose mimos en la playa.

Felipe Fort enamorado a su nueva novia

¿Quién es la mujer que le robó el corazón? Mary Di, conocida como Mereneis, es una joven modelo de origen ruso radicada en España. A diferencia de su novio, mantiene un perfil muy bajo y en su perfil de Instagram solo tiene información sobre su lugar de residencia y su correo de contacto. Las 51 publicaciones de su feed están vinculadas a su carrera de modelo: desde sesiones de fotos hasta producciones, desfiles y eventos en Madrid, Marbella, Málaga, Milán y París. Varios de sus posteos cuentan con románticos mensajes de su novio, desde “amorcito” hasta “hermosa”, los cuales evidencian que su relación es sólida y marcha sobre ruedas.