El nuevo desafío laboral de Felipe Fort que dejó sin palabras a todos: “El sucesor”

Así como Marta Fort se prepara para hacer su debut como participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) el próximo lunes, su hermano Felipe también aceptó un nuevo desafío laboral. Como fanático de la moda, realizó una campaña para la llegada de un reconocido perfume italiano a la Argentina y sorprendió a todos con su talento para el modelaje.

El influencer de 22 años compartió en su cuenta de Instagram —red social en la que acumula 861 mil seguidores— un video que hizo para promocionar el lanzamiento de Prada Beauty en la Argentina. Luciendo un look de saco, remera y pantalón negros con un cárdigan marrón, hizo varias tomas entre pastizales y con edificios de fondo para mostrar la fragancia Paradigme. Se mostró muy seguro y cómodo frente a la cámara y esto no fue casualidad porque el modelaje es una de sus pasiones.

El influencer de 22 años protagonizó una campaña publicitaria de una reconocida fragancia (Foto: Instagram @felipe_fort)

Si bien lleva tiempo explorando este rubro —debutó como modelo en la Buenos Aires Fashion Week (BAFWeek) de 2025 y realizó varias producciones de foto—, esta posibilidad le permitió ampliar aún más su experiencia y sus horizontes.

Los seguidores de Felipe elogieron su talento para el modelaje (Foto: Instagram @felipe_fort)

“Prada Beauty llega a la Argentina”, expresó en la publicación y las repercusiones no tardaron en hacerse eco. “Internacional mi hermano”, escribió Marta, reflejando su orgullo. Asimismo, varios de sus seguidores elogiaron el trabajo frente a la cámara y especialmente el presente de los hijos de Ricardo Fort. “El comandante está orgulloso de Feli”; “El sucesor de Iván de Pineda”; “No hay con qué darle, che... ¡Estos chicos brillan naturalmente! Bellos los Fort”; “El aura de los hermanos Fort”; “Bien por los herederos del comandante... dignos ambos. Argentina los ama”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

Además de su buen presente laboral y una vida que se divide entre Buenos Aires, Barcelona y Miami, en julio de este año, Felipe decidió blanquear su situación sentimental. Publicó en Instagram una serie de fotos en Málaga en las que se lo pudo ver abrazado a una mujer de cabello rubio que sostenía un enorme ramo de flores, posiblemente un regalo de su parte. También agregó una de sus manos sobre un gatito negro que encontraron en la calle, postales de un paseo en auto que hicieron con amigos y de su soñado día frente al mar. Además, subió un video de ambos dando besos y haciéndose mimos en la playa.

En julio Felipe Fort blanqueó su relación con la modelo Mary Di (Foto: Instagram @merneis)

¿Quién es la mujer que le robó el corazón? Se trata de Mary Di, conocida como Mereneis, una joven modelo de origen ruso que está radicada en España. A diferencia de su novio, mantiene un perfil muy bajo y en su perfil de Instagram solo tiene información sobre su lugar de residencia y su correo de contacto. Las 51 publicaciones de su feed están vinculadas a su carrera de modelo: desde sesiones de fotos hasta producciones, desfiles y eventos en Madrid, Marbella, Málaga, Milán y París. Varios de sus posteos cuentan con románticos mensajes de su novio, desde “amorcito” hasta “hermosa”.

Felipe Fort presentó a su nueva novia

Si bien la pareja evita demostraciones públicas de amor, luego de blanquear su relación empezaron a mostrarse juntos en las redes sociales y a dejar en evidencia que su relación es sólida y marcha a paso firme.