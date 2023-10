escuchar

Fernán Mirás tuvo que ser operado de urgencia, años atrás, en medio de un cuadro de aneurisma cerebral. El actor contó que sintió un dolor muy fuerte de cabeza que encendió las alertas y acudió al médico para revisarse, fue allí cuando el profesional le dio la noticia de que tendría solo 20 minutos antes de someterse a una riesgosa operación. El director aprovechó para enviar un mensaje a sus familiares, pero también dedicó unos instantes a llamar a algunas personalidades del mundo del espectáculo, entre las que figuró Diego Peretti.

“Hice los mejores chistes”, apuntó el intérprete de Charlotte (2021), en diálogo con Andy Kusnetzoff en Podemos Hablar (PH, Telefe), cuando invitó al centro a aquellos que “usaron el humor para lidiar con una situación traumática”.

Y contó: “Casi la quedo. Tuve mucha suerte. Fui al médico y me dijo: ‘Te tenemos que operar ahora, ya. En 20 minutos’. Yo estaba por empezar a dirigir Casi muerta, a dos semanas de comenzar, y tuvimos que parar la película. Era un poco simbólico”, apuntó.

Natalia Oreiro protagonizó la película Casi muerta, de la mano de Fernán Mirás Gerardo Viercovich

En tanto, el director destacó que le hizo “un montón de preguntas” a los médicos acerca de sus dudas sobre el personaje que protagonizó Natalia Oreiro en el film. “En la película, a ella le dicen que le queda un mes de vida. Y yo dije: ‘Esto es mejor. 20 minutos es mejor. Porque, ¿qué carajo hago en 20 minutos?”, expresó.

Fernán Mirás contó su experiencia en Podemos Hablar

Así, el director decidió enviarle un mensaje a sus hijos, a modo de despedida pero camuflado. “Si me moría, tenían mi último mensaje. Por suerte, mi hijo lo escuchó como una cosa más, porque por suerte volví. Dejé esos mensajes y le dije a mi novia que llamara al médico. Vino y le dije: ‘Ahora me quedan 15 minutos, ¿me podés operar ya? Porque en 15 minutos...”, continuó. Y detalló: “El riesgo de que se acaba real te hace pasar a otra instancia, donde decís: ‘Ah, esto era en serio’”.

La llamada de Fernán Mirás a Diego Peretti que hizo reír a todos

En medio de la incertidumbre y el miedo a que sucediera el peor escenario, Fernán Mirás convirtió la tensión en humor. Así, el director contó que, bajo los efectos de la morfina, agarró el teléfono y llamó a distintas celebridades del mundo del espectáculo, sin recordarlo. “Mi novia me dijo que se lo hice a un montón de gente, también a Griselda Siciliani”, advirtió.

“Diego Peretti contó en un programa de televisión que yo hice que tenía una hemiplejia cuando lo llamé. Tuve un par de semanas con mucha morfina”, señaló. Al instante, los asistentes al programa de Telefe no pudieron contener la risa. El resto de invitados que acompañaron al actor fueron Nacha Guevara, cuyo nombre real es Clotilde Acosta; Daniela “La Chepi” Viaggiamari; Romina “Momi” Giardina; y Carlos José “Bebe” Contepomi.

En tanto, el actor reflexionó acerca del episodio al que lo llevó la complicación severa en su salud hace años atrás y la lección de vida que rescató de ello: “Si pudiera elegir, no elegiría que me pase. Pero que me haya pasado me parece algo interesante. Me cambió un montón de prioridades”, destacó.