No es la primera vez que existen rumores de romance entre alguna participante del Bailando (América) y Marcelo Tinelli. Después del coqueteo de hace una década de Coki Ramírez con el conductor, y el ida y vuelta picante entre él y Milett Figueroa, ahora quien salió a terminar con las especulaciones fue Romina Momi Giardina, quien fue bailarina por muchos años de Showmatch y a quien se vinculó este año con Tinelli.

La bailarina y figura de Luzu TV, estuvo en el segundo programa de PH, podemos hablar (Telefe) y fue contundente con su respuesta cuando Andy Kusnetzoff la vinculó con Tinelli. Es que el conductor del ciclo que lidera los sábados le preguntó a los presentes sobre celos y Momi contestó: “No soy tan enferma de los celos. En un momento lo fui pero a medida que uno va creciendo, vas diciendo ‘soltá'”. A lo que Andy le respondió: “Y ahora que estás de novia con un conductor...”. Al escucharlo, la humorista lo interrumpió y lanzó: “No estoy de novia, ¿con quién estoy de novia?”.

Momi Giardina rompió el silencio sobre si está de novia con Marcelo Tinelli en PH Podemos Hablar

Y bromeó: “Estoy sola, abandonada, con el corazón roto”. El conductor redobló la apuesta e indagó sobre quién le rompió el corazón. “Estuve en pareja unos 15 años. Y hace un año y cuatro meses que estoy sola y no estoy de novia con...”, dejó en suspenso, pero inmediatamente el periodista completó: “Con Tinelli”. A lo que con risas, ella cerró: “Huevadas”.

Los rumores de romance entre Giardina y Tinelli volvieron a aparecer en escena cuando en marzo de este año, “Juariu”, la espía de los famosos, descubrió que ambos compartían una cena con amigos y durante el evento el conductor posteó un storie de Instagram, en la que una mujer se reía, lo que muchos lo relacionaron a la bailarina. Sin embargo, en cuestión de días la influencer salió a desmentirlo en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).

“Era Feudale la de la risa, Marce no se desprende de Feudale, te lo puedo asegurar que era ella”, sostuvo y completó: “La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. No pasa nada, no habría chance”.

Momi, durante PH, Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff ADRIAN DIAZ BERNINI

Cómo fue el reencuentro entre Marcelo Tinelli y Momi Giardina

Después de haber formado parte del staff del Bailando por un sueño durante muchos años, Romina “Momi” Giardina volvió a la famosa pista, pero desde otro rol. Es que su hija, la influencer Julieta Castro, que tiene más de 790 mil seguidores en Instagram, es una de las participantes de esta edición y su madre fue como espectadora en el día de su debut.

Previo a que la tiktoker de 20 años se hiciera presente en el estudio, el conductor y la bailarina se reencontraron, cruzaron miradas y recordaron viejos momentos de cuando ambos trabajaban juntos. Momi Giardina fue una de las bailarinas con mayor trayectoria dentro del famoso reality. Incluso, por aquellos tiempos, se comentaba que entre la actriz y el polifacético conductor argentino, hubo cierto romance fugaz. Sin embargo, nunca fue confirmado por ninguno de los dos.