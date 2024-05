Fernando Carolei reveló al aire la pesadilla que vivió por su adicción a las apuestas deportivas: “Un día aposté mi salario”

Escuchar

Este jueves, en el programa Buenos Días América (América), el periodista Fernando Carolei contó su experiencia con las apuestas deportivas y dejó perplejo a los conductores Fabián Doman y Mercedes Mendoza, quienes siguieron el hilo de la conversación para comprender la magnitud de esta problemática que aqueja a muchas personas.

Todo comenzó cuando, al introducir el tema de la ludopatía, se citó el ejemplo de Cayetano, quien en varias ocasiones contó cómo fue su repertorio en este mundo virtual. Cuando el tema avanzó en la mesa, Fernando Carolei, con la voz quebrada, sumó su versión que lo llevó a tomar decisiones arriesgadas en un momento complicado de su vida.

El periodista Fernando Carolei expuso al aire cómo fue su experiencia con las apuestas deportivas

Según su testimonio, el periodista contó al detalle cómo fue su ingreso al mundo de las apuestas y, sin darse cuenta, cómo cayó en la cuenta de que su vida dependía de un resultado deportivo para generar ingresos económicos.

“Apostaba en una casa de apuestas deportivas y estaba todo el día pendiente de lo que tenía que apostar”, comenzó Carolei. En esa misma línea, se adentró en qué deportes invertía dinero: “Apostaba en tenis, fútbol, y en un momento tal también llegué a apostar en un partido de ping-pong, donde dependía que ganara un deportista coreano o chino”, aseguró.

Con un salario que rondaba los 450 pesos en aquella época, Carolei explicó el trasfondo del asunto que implicaba el difícil momento de salud de un familiar directo: “Estaba en un momento donde mi mamá se estaba por morir y en el trabajo me habían castigado, no la pasaba bien y sentía mucha debilidad. En ese momento encontré una aplicación que me daba la posibilidad de jugar y estar pendiente todo el día de eso”, sostuvo.

Al límite con sus obligaciones y visiblemente dañado emocionalmente por cuestiones familiares, Carolei deslizó un ejemplo de un partido que cambió de un momento al otro y pudo haberlo condicionado al gastar todo su sueldo: “Eran las 2 de la mañana y estaba mirando un partido del fútbol de México. En las apuestas se puede apostar por gol en un determinado periodo de tiempo y yo decidí apostar que no iba a haber un gol entre los 15 y 30 minutos”, dijo.

Y profundizó: “Aposté 500 pesos (el sueldo era 450 pesos) a que no iba a haber un gol. De repente, se me actualiza la página y por error aposté que iba a haber un gol, por ende si en ese minuto que faltaba no convertían perdía la apuesta. Recuerdo que estaba mi mujer durmiendo y mi nene en la cuna, al lado. A 30 segundos de perder todo, hubo un penal que pateó un argentino y pude ganar una suma importante, terminé festejando solo”.

Tras su crudo testimonio, la conductora Mercedes Mendoza quedó impactada por la adrenalina del momento y Carolei, quien asintió, siguió de manera autocrítica y concientizó a los televidentes con su historia: “Era un momento triste de mi vida. Me considero una persona formada e intelectual, pero en ese entonces no actué como una persona razonable”.

Por último, recordó que “un partido de Juan Martín del Potro le hizo ganar mucho dinero”, aunque el juego empezó a calar hondo a punto tal de no poder pensar en otra cosa: “En un momento venía a trabajar y estaba más pendiente en lo que iba a apostar. Cuando uno está mal o relegado se da cuenta de que en esa debilidad es cuando pueden entrar las adicciones o los vicios, hasta que un día decidí no jugar más, saqué la plata de la cuenta y abandoné, en eso me considero muy pragmático”, cerró.

