Mariano Peluffo dio detalles del mal momento que vive Julieta Prandi: “La Justicia actúa de una forma rara”

Julieta Prandi se encuentra viviendo un delicado momento a nivel personal, puesto que, la semana pasada, recibió una notificación judicial sobre una multa por violar el bozal legal que le impuso su exmarido y padre de sus hijos, Claudio Contardi. Resulta que la modelo dio a conocer las demoras que hay en el juicio de alimentos contra el empresario, que desde hace años, según ella, no le pasa el dinero correspondiente para la crianza de Mateo y Rocco. Tras eso, se ausentó de su trabajo en el programa Sarasa, el ciclo radial que conduce diariamente con Mariano Peluffo por FM La 100, lo que generó mucha preocupación por su estado de salud.

Por lo que trascendió en las últimas horas, la modelo se tomó una licencia psiquiátrica que fue expedida el pasado 10 de mayo y hasta el próximo 15 del mismo mes. Por esto mismo, este martes, en Intrusos (América TV) fueron a buscar la palabra de Mariano Peluffo, su compañero radial, para saber más sobre cómo se encuentra en medio de esta dura situación. “Juli se tomó unos días. Hoy y mañana. En realidad el viernes ya no se sentía bien y bueno, le recomendaron unos días de descanso. 96 horas, creo”, explicó el exconductor de Gran Hermano.

Julieta Prandi en la Feria del Libro, en la presentación de su novela, la cual narra el calvario que vivió Gerardo Viercovich - LA NACION

“Creo que es un cuadro de ansiedad lo que tiene. Ella estaba como re contra arriba y creo que lo que le dieron es para que baje un poco”, reveló. En esa misma línea, se refirió a la situación judicial a la que se está enfrentando su compañera. “Y sí, el cuadro judicial es nefasto. Porque hace años que no le entra un peso de cuota de alimentos. Tiene que pagar colegio, prepaga y la justicia falla y tiene que pagar una multa de no sé cuántos miles de pesos por haber mencionado al ex. El ex está desaparecido, no aporta un peso hace años. Julieta carga con todos los gastos y ahora tiene que pagar una multa porque la Justicia sí le da la derecha de que él puede percibir esa plata. La verdad es que a veces la Justicia funciona de una forma rara”, contó Peluffo, indignado.

Julieta Prandi se ausentó a su programa radial por una licencia psiquiátrica

Además, el conductor radial destacó el accionar de su compañera en esta situación compleja que le toca vivir. “Lo que pasa con Julieta es que tiene una espalda gigante. Lo que viene bancando hace años es tremendo. Yo fui a la presentación de su libro, que es una novela y cuando empezás a leerla se te hiela la sangre. Lo fuerte del título (Yo debería estar muerta) es que muchos creemos, y cuando leés eso te das cuenta, es que si ella no hubiera sido Julieta Prandi y no fuera famosa y conocida, probablemente hubiese sido una de las tantas víctimas que hay todos los años de femicidios. Porque fue un caso de ese tipo”, lanzó, sin filtros.

Por último, no escatimó en elogios para la modelo y cerró: “Le está poniendo mucha garra y es una mina súper fuerte. Y a veces tenés que parar un poco la máquina. Se ve que la agarró el médico y le dijo: ‘Che, pará 96 horas’. Así que ahí está, descansando”.

