De modelo a homeless: el mal momento de Loni Willison, la exestrella de Hollywood que vive en situación de calle

La vida de Loni Willison conmovió a la audiencia, ya que, a pesar de la preocupación de varias personas por su situación de vida en la calle, ella declara sentirse más robusta y más confiada que nunca.

Esto se debe a un episodio adverso ocurrido hace diez años, cuando se separó de su entonces esposo, el conocido actor Jeremy Jackson, quien durante la duración de su matrimonio, la maltrató y agredió severamente.

La exmodelo Loni Willison, exesposa del actor de la serie Baywatch Jeremy Jackson, lleva casi cinco años viviendo en la calle. (Foto: Gentileza The Sun)

Jeremy Jackson se destacó como un actor juvenil, alcanzando notoriedad en la serie Baywatch, en la que representó a Hobie Buchannan desde 1991 hasta 1999, año en que llegó a la mayoría de edad.

A los 19 años, hastiado de su papel en la serie, Jeremy comenzó a producir metanfetaminas, lo que finalmente lo llevó a una condena de 90 días de cárcel y a múltiples estancias en centros de rehabilitación, sumando un total de cinco.

Loni Willison estuvo casada con el actor de "Baywatch" Jeremy Jackson de 2012 a 2014, luego se divorciaron (Foto: Gentileza Daily Mail)

Estos eventos precedieron su encuentro con Loni, quien durante muchos años se destacó en las portadas de revistas de fitness en Estados Unidos como Glam Fit y Flavor. Adicionalmente, a su carrera de modelo, ejerció como asistente de un médico especializado en cirugía plástica.

El enlace matrimonial entre Loni y Jeremy se realizó en 2012, momento en el que la figura de Loni se hizo habitual para los paparazzis en diversas galas y eventos públicos. Aunque aparentaban estar felices durante estas apariciones, desde el inicio de su matrimonio, Willison padeció de agresiones físicas por parte de Jeremy.

Loni Willison fue retratada en las calles de Los Ángeles (Captura X)

Sin embargo, no fue hasta 2015, tras oficializar su separación de Jackson, que reveló estos episodios de violencia. Durante un altercado en su residencia, los excesos de drogas y alcohol de Jeremy llevaron a que la agrediera gravemente.

Las lesiones de Willison incluyeron fracturas en las costillas y heridas en el cuello, además de múltiples rasguños en su rostro y cuerpo, lo que la forzó a dejar su empleo como modelo; el médico para el que laboraba también decidió no contar más con sus servicios.

Loni Willison fue fotografiada durmiendo en las calles de Santa Mónica, en Los Ángeles. (Foto: Gentileza Daily Mail)

Este evento marcó el inicio de un periodo de adversidad para la entonces joven de 31 años, quien con limitados medios logró arrendar un espacio donde experimentaría una violencia extrema.

Posteriormente, al encontrarse sin hogar, Loni relató en una entrevista para Daily Mail que, poco después de su divorcio y mientras arrendaba un cuarto, su exmarido arregló para que la electrocutaran durante un año, lo cual supuestamente le causó una sensibilidad extrema al contacto con ciertos metales y electricidad, impidiéndole habitar en espacios cerrados.

En redes sociales se indica que Loni Willison tiene problemas de adicciones (Captura X)

Las primeras imágenes de Loni, sobreviviendo en las calles de Los Ángeles, aparecieron en 2018; en ellas, se la observa desplazándose con un carro de compras que contenía todas sus posesiones.

Willison perdió varios dientes y es frecuentemente fotografiada con contusiones en sus brazos o rostro. En comunicación con varios medios de comunicación, expresó que la buscan activamente para entrevistarla, que al iniciar su vida en la calle, decidió evitar bañarse durante un año con el fin de mantenerse lo suficientemente desaseada como para disuadir a cualquier hombre de agredirla.

Tres años atrás, en una entrevista con TMI-BUZZ, la modelo resaltó que, aunque cuenta con una extensa familia, ellos eligieron respetar su elección de vida, ya que en varias ocasiones expresó su deseo de no ser objeto de lástima, afirmando que no se ve a sí misma como una víctima de sus circunstancias.

“Tengo un montón de familia, no estoy muy segura ahora de cómo se sienten, es una situación loca, ellos me conocen lo suficiente, saben que estoy bien, estoy haciendo lo que necesito hacer, no están diciéndome: ´-Oh, necesitas esto´, ´-Oh, pobre de ti´, no hago eso, no juego ese juego y ellos no necesitan eso tampoco”, afirmó.

La modelo Loni Willison lleva cinco años durmiendo en las calles de Los Ángeles y luchando con sus adicciones. (Foto: Gentileza The Sun)

Además, al ser interrogada sobre la posibilidad de volver a vivir en un espacio convencional, indicó: “Eventualmente, me gustaría tener algo, pero es tan difícil para mí encontrar un lugar, literalmente, tendría que encontrar algo no muy caro, en medio de la playa, sin que haya nadie rodeándome y no porque no me guste la gente”.

La última ocasión en que fue vista data del 17 de mayo, mientras buscaba en un depósito de desechos algún artículo sellado que pudiera aprovechar; se llevó un enjuague bucal.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal México (GDA), y contó con la revisión de un periodista y un editor.

EL TIEMPO (GDA)