Fue la gran estrella de Lost, tocó el cielo con las manos pero huyó de Hollywood por un firme motivo: “Siempre odié ser famosa”

No es algo inusual escuchar historias de artistas que, pese a que tienen un futuro prometedor en el ambiente, deciden dejar atrás los flashes y sets de filmación para vivir una vida tranquila y, por qué no, descubrir una nueva pasión; este también fue el caso de Evangeline Lilly, una de las figuras de Lost.

La protagonista de Lost aseguró que la exposición pública jamás la hizo feliz y que prefirió renunciar al poder y la fama para priorizar su bienestar emocional y físico

La intérprete de Kate Austen en la exitosa serie dramática que retrata las vivencias de los pasajeros supervivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines Sidney-Los Ángeles habló con CBN News y contó el verdadero motivo por el que se alejó del foco mediático.

Evangeline Lilly reveló en una entrevista los motivos por los que se alejó de la actuación (Foto: Captura YouTube CBN)

Si bien ser actriz era uno de sus mayores sueños, la fama siempre fue un problema para ella. “Preferiría un puesto más tranquilo. Siempre odié ser famosa. Nunca lo oculté. Siempre dije que la fama es el precio de la riqueza que uno puede obtener como actor. Es lo que se paga: la riqueza”, comentó.

Sin embargo, dejar atrás eso no fue fácil. “Cuando tenés éxito en algo, se siente muy bien que el mundo te diga ‘te queremos’ o ‘sos increíble’. Es una sensación maravillosa. ¿Cómo te alejás de eso? Tuve momentos de un miedo paralizante, como si me preguntara ‘¿qué estoy haciendo?’. Pero, en definitiva, la decisión la tomé con mucha convicción”, lanzó.

“Preferiría un puesto más tranquilo. Siempre odié ser famosa. Nunca lo oculté", dijo la actriz

Aunque al principio tenía dudas, la actriz señaló que ahora “se siente liberada” y afirmó haber alcanzado una “confianza y entrega totales”. “Estoy convencida de que Dios tiene un plan para mi vida”, aseveró.

“Mi salud ha mejorado muchísimo. Cuando me jubilé, tenía graves problemas crónicos”, aseguró Lilly. Aunque en este tiempo de ausencia también sufrió afecciones que hizo públicas. La última de ellas ocurrió el pasado mes de enero, cuando reveló que sufría daño cerebral a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico tras desmayarse en una playa de Hawái.

“El veredicto está... Tengo daño cerebral por mi TBI (lesión cerebral traumática en español). Reconfortante saber que mi declive cognitivo no es solo la perimenopausia; incómodo saber lo que cuesta arriba será tratar de revertir las deficiencias. Gracias a todos por preguntar siempre, por preocuparse siempre y por sus oraciones continuas”, expresó en un video que compartió desde su cuenta de Instagram, donde acumula 2.6 millones de seguidores.

Evangeline Lilly reveló detalles de su estado de salud tras el desmayo que sufrió el año pasado

Cabe recordar que la actriz canadiense de 47 años anunció su retiro definitivo en 2024 mediante un posteo de su red social. “Gracias a @lost_theothers por desenterrar este metraje (de hace casi veinte años) de mí expresando mis sueños bajo (lo que parece ser) una luna llena. Y gracias a @femalepoetsociety por desenterrar este metraje (mucho más antiguo) de la increíble #mayaangelou articulando perfectamente cómo me siento respecto a la vida”, escribió.

El día que Lilly sorprendió al comunicar que se alejaría de la actuación (Foto: Captura Instagram/@evangelinelillyofficial)

Y completó: “Hoy estoy tan llena de alegría y satisfacción al vivir mi visión. Alabado sea Dios, me siento muy agradecida por mis bendiciones. Alejarse de lo que parece la opción obvia (riqueza y fama) puede dar miedo por momentos, pero dar el paso hacia tu dharma reemplaza el miedo con plenitud. Puede que algún día regrese a Hollywood, pero, por ahora, aquí es donde pertenezco. Una nueva etapa ha llegado, y estoy lista y soy feliz”.