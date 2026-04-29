Harold Perrineau reveló que una de las actrices de Lost aún no le dirige la palabra porque su personaje “la mató”

Con sus locaciones paradisíacas, su elenco multitudinario y sobre todo con sus giros temporales, Lost cambió la manera de hacer televisión. Muchos de los actores que pasaron por el programa desarrollaron carreras exitosas gracias, en gran parte, a la fama que les deparó la serie. Sin embargo, no todos tienen un buen recuerdo de su paso por aquel ciclo. Uno de sus protagonistas, Harold Perrineau, aseguró esta semana que una de sus compañeras sigue enojadísima con él y no le dirige la palabra desde aquella época.

El actor de 62 años interpretó en la serie emitida entre 2004 y 2010 a Michael Dawson, un padre que viajaba junto a su hijo en el avión que misteriosamente se estrelló en una extraña isla, junto a un grupo variopinto de pasajeros.

Durante la segunda temporada, su personaje fue protagonista de uno de los giros más brutales del guion. En el episodio “Two for the Road”, Michael sorprendió a millones de televidentes al asesinar a sangre fría a dos de las protagonistas que formaban parte del grupo de “los otros”, la temeraria Ana Lucía Cortez, interpretada por Michelle Rodríguez, y la adorable Libby Smith, encarnada por Cynthia Watros.

En ese capítulo, Ana Lucía logra una entrevista con Henry Gale (que en realidad es Ben), quien está prisionero en la escotilla. Ella cree que necesita un arma para enfrentarlo y le pide ayuda a Sawyer, manipulándolo para conseguir una pistola.

La serie Lost retrató las aventuras de los pasajeros del vuelo 815 de Oceanic.

Mientras tanto, Michael está desesperado por recuperar a su hijo Walt, capturado por “Los Otros”. Ellos le prometen devolvérselo si libera a Henry. Por eso, entra en la armería de la escotilla, donde Ana Lucía está sola. Ella sospecha de él, pero baja la guardia. Entonces Michael le dispara en el pecho y la mata.

En ese momento entra Libby, que ve la escena y, para no dejar testigos, Michael también le dispara. Para fingir que fue Henry quien los atacó, Michael se hiere a sí mismo en el hombro.

El episodio termina con un shock enorme porque hasta ese momento Michael era visto como uno de los personajes más protectores y humanos de la serie.

En una reciente entrevista publicada en The Independent, Perrineau recordó primero lo encriptada que estaba la trama antes de que comenzaran las grabaciones: “Me llamaron y me dijeron: ‘Michael va a regresar, y no se lo vamos a decir a nadie hasta el día del rodaje’”.

El secretismo implicó que sus compañeros de elenco ni siquiera se imaginaran lo que iba a ocurrir, incluidas las actrices cuyos personajes serían eliminados en el episodio.

Perrineau junto a algunos de sus compañeros de elenco Disney ABC Television Group

Libby y Ana Lucía habían ido ganando protagonismo en la trama, y sus personajes habían sido ascendidos a protagonistas durante la segunda temporada; por eso, sus repentinas “muertes” fueron tan sorpresivas, tanto para los espectadores como para los miembros del equipo.

“Suena muy raro decirlo, pero una de las actrices, hasta el día de hoy, sigue sin hablarme, como si yo hubiera escrito el guion”, reveló Perrineau, pero se negó a especificar si se refería a Rodríguez o a Watros: “No voy a decirlo”, se justificó.

Pero no todas las relaciones dentro del set dejaron malos recuerdos. Desde que la serie dejó de emitirse en 2010, Perrineau sigue contacto con varios de sus excompañeros de elenco y ha forjado amistades que perduran hasta hoy, sobre todo con Josh Holloway (Sawyer en la serie) y Daniel Dae Kim (Jin-Soo). “En realidad, los tres somos amigos”, le contó el actor hace un tiempo a People. “Mis hijas Aurora, Wynter y Holiday siguen siendo amigas de sus hijos”, explicó.

“Nuestros hijos crecieron juntos y todos están en Nueva York. Cuando Aurora estaba allí, actuando en Prodigal Son, podían verse más seguido. Con ellos, nos ponemos al día más que nadie”.

Perrineau también sigue en contacto con Dominic Monaghan (Charlie Pace), Naveen Andrews (Sayid Jarrah) e Ian Somerhalder (Boone Carlyle). “De vez en cuando me emborracho con su alcohol”, bromeó, refiriéndose a la estrella de Vampire Diaries.