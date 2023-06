Ganó Los 8 escalones y recordó una costumbre de su padre que hizo emocionar a todos: “Tito está acá”

escuchar

Candela y Gaspar llegaron a la gran final de este miércoles en Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) y ella se emocionó cuando habló con Carmen Barbieri sobre su padre fallecido llamado Tito.

En cada programa se presentan jugadores con distintas historias y sueños por cumplir con el jugoso premio de tres millones de pesos. Pero para lograrlo tienen que sortear una serie de preguntas de distintos tipos en cada escalón hasta llegar a la final en un mano a mano con su contrincante.

Este miércoles por la noche, una de las finalistas fue Candela, quien se anotó al programa por sugerencia de su hijo Facundo, que notaba que siempre le iba bien con las preguntas jugando desde su casa.

La emoción de Candela al recordar a su padre en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece)

Al pisar el último escalón, la jugadora expresó: “Ay, no lo puedo creer”, y luego recordó: “Es un sueño hecho realidad porque mi papá miraba todos los días este programa y yo no lo podía llamar por teléfono cuando lo miraba porque no me iba a atender”.

“Y hoy me traje su anillito”, indicó la participante, quien perdió a su padre hace un año y medio. “Después de que termine Guido, hablamos”, le decía el hombre a su hija cada vez que miraba uno de los juegos más populares de la televisión argentina.

Candela ganó Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece)

“Tito está acá, eh. Está en el recuerdo. La única muerte es el olvido y siempre lo vas a recordar. Así que está acá Tito”, acotó Carmen Barbieri ante las lágrimas de la concursante. “Vamos a seguir disfrutando y seguir recordando a los seres queridos. Nunca olvides”, concluyó la jurado antes de dar inicio a su pregunta.

Candela logró imponerse ante el joven Gaspar y se quedó con los tres millones de pesos “Gracias papá, me lo mandó mi viejo”, le dijo a Guido Kaczka con lágrimas en los ojos.

“Todos me tenían fe. Yo también, pero no lo quería decir”, concluyó la jugadora, quien se anotó por insistencia de su hijo Facundo. Por último, Candela confirmó que volvería este jueves por los 6 millones de pesos.

Los 8 escalones de los tres millones: reveló para qué necesitaba el dinero y sorprendió a Guido Kaczka

Los 8 escalones está plagado de historias que conmueven como la de Candela. Hace algunas semanas, Emilia se presentó en uno de los primeros escalones y sorprendió a todos cuando comentó para qué utilizaría el jugoso premio del programa.

Emilia, oriunda de Entre Ríos, alzó la mano para dar inicio al escalón de “Grandes Artistas”, luego de que ninguno de sus competidores se animara. En ese momento, Guido Kaczca presentó a la repostera y pastelera, y le dio el puntapié para que explique para qué necesitaba el dinero: “Con tu esposo pasó algo...”, señaló.

Emilia reveló para qué quería los 3 millones de pesos

La mujer de lentes le respondió: “Sí, descubrieron un tumor de células gigantes en la pierna, hace cuatro años y, en noviembre del año pasado, le amputaron la pierna. Y bueno, la familia necesita el dinero para poder comprarle la prótesis”.

Para salir del tema, el conductor acotó: “¿Y acá estoy leyendo?... Ah, viniste por amor”, lo que generó risas en la competidora y agregó: “Te enganchaste fuerte”. Luego le consultó hace cuánto que estaba junto a su marido y ella respondió que hace 17 años. “Y se acompañan en lo bueno, en lo difícil… Qué suerte que tienen, Emilia”, concluyó Guido Kaczka antes de leerle su pregunta.

A pesar de haber contado su historia, Emilia no pudo avanzar hacia la gran final de Los 8 escalones que protagonizaron Eugenia e Iván, el contador de 32 de años oriundo de Lanús, quien finalmente logró una diferencia de cinco luces verdes y se quedó con el gran premio.

