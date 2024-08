Gigantes, una aventura extraordinaria: un regreso animado a los relatos populares de la mano del Quijote

Escuchar

Gigantes, una aventura extraordinaria (Argentina-Alemania/2024). Dirección: Gonzalo Gutiérrez. Guion: Gonzalo Gutiérrez, Carlos Kotkin, Pablo Biondi. Fotografía: Matías Nicolás. Sonido: Gerardo Kalmar. Animación: Maxi Díaz. Edición: Martín Blousson. Música: Pablo Borghi. Voces: Karol Sevilla, Carla Peterson, Pablo Lago, Demián Velazco Rochwerger. Calificación: apta para todo público. Distribuidora: Digicine. Duración: 87 minutos. Nuestra opinión: muy buena.

Varias historias sobre los pueblos de España convertidos en terreno fértil para paneles solares o proyectos eólicos han poblado la pantalla desde hace algunos años: la coproducción francoespañola As Bestas (2022), dirigida por Rodrigo Sorogoyen –sobre una pareja de franceses que se va a vivir a Galicia para disputar con sus nativos vecinos la verdadera razón de permanecer o emigrar–, pasando por la independiente Lo que arde (2019), de Óliver Laxe, sobre una serie de incendios en un bosque gallego, hasta la ganadora del Festival de Berlín, Alcarràs (2022), de Carla Simón, sobre unos granjeros corridos por las grúas desmontadoras de la tierra catalana que cultivan hace generaciones. Ese mismo tema, candente en el presente en sintonía con las nuevas formas económicas de explotación de la tierra y el avance de la crisis climática, llega a la animación de la mano de Gigantes, una aventura extraordinaria, primera película dirigida y producida por los argentinos Gabriel Gutiérrez y Florencia Lemoine, con evidentes ambiciones internacionales.

Gigantes, una aventura extraordinaria (Digicine).

El escenario no es cualquiera: es un pueblo de La Mancha donde el pequeño Alfonso, un descendiente del Don Quijote de Cervantes, sigue peleando junto a los molinos, aquellos que en su imaginación lucen como aguerridos gigantes. Lo que lo desvela, igual que a todo el pueblo signado por una constante diáspora, son las violentas tormentas de lluvia y viento que parecen arrasar con todo a su paso. Pero Alfonso no se da por vencido: avizora un “monstruo tormentoso” como el germen de esa desgracia inmobiliaria, y también como el principal alimento del negocio de don Carrasco, un empresario codicioso, artífice de un barrio exclusivo a donde lleva a los pobladores a cambio de sus preciadas tierras. Pese a sus buenas intenciones, la temeridad de Alfonso no cae bien en La Mancha, cuando empujado por su ímpetu revoluciona la paz sepulcral de esa tierra pronta a convertirse en una nueva “Carrascoland”.

Gigantes, una aventura extraordinaria (Digicine).

La película ofrece la aventura de los niños, el imaginativo Alfonso, su amigo Panza y la intrépida Victoria, una tríada que pasa del pueblo al bosque como ejercicio heroico pero también como exploración de su amistad, solidaridad y emancipación de los dictámenes adultos, y al mismo tiempo una lectura memoriosa sobre el valor de la obra de Cervantes y el peso de ese pasado en la defensa de la tierra y la comunidad. Con una animación atractiva y un relato vital que sacrifica originalidad en virtud de una historia previsible, pero sólida, poblada de guiños a Spielberg y a los coming-of-age de los 80, Gigantes plantea un camino tradicional del héroe que encuentra en el humor y el valor de la Historia, su propio lugar en la narrativa animada contemporánea.

La porosa confección de la imaginación de Alfonso, que delinean Gutiérrez y sus coguionistas, elude la abstracción que hoy inunda a muchos ejemplares de grandes estudios como Pixar y su reciente Intensamente 2 para abordar el material compacto del relato popular, el arraigo en la aventura concreta, en un bosque con barcos voladores y paracaídas salvadores, y así ofrecer una cálida bienvenida a ese ancestral placer de ver y escuchar historias.