Gimena Accardi se mostró a los besos con su novio de 27 años

Desde que Gimena Accardi lanzó su serie vertical TILF, los rumores de romance con su coprotagonista, Joaquín Cordovero, no pararon de crecer. Pero ahora el joven rapero de 27 años, conocido artísticamente como Seven Kayne, decidió confirmar al mundo lo inevitable. Con un video en el que promocionaba su nueva canción “bbylove todomiamor 4u”, dejó una escena romántica junto a su enamorada y reafirmó el amor entre ellos.

En la grabación se los puede ver cantar juntos el estribillo de la canción: “Ey, quiero darte todo mi amor. Yo con vos no pienso en competir. Quiero hacerte olvidar de todo. Solo quiero hacerte sonreír”. Al terminar la estrofa, Gimena le da un beso en la mejilla al joven. Esta secuencia hizo estallar las redes sociales y los seguidores de ambos artistas no dudaron en dejarles mensajes en comentarios.

“Al final sí se volvió a enamorar”, escribió una usuaria; mientras que otra agregó: “Mil años en una relación que no iba a ningún lado y que llegue un pendejo que le muestra otra cara de la vida de la juventud, me encantan”. Sin embargo, también estuvieron quienes no pudieron dejar de marcar la diferencia de edad entre ambos: “Qué linda tu abuela”.

Gimena Accardi y Seven Kayne disfrutando de la noche porteña (Foto: Historias de Instagram @gimeaccardi)

A las horas de haber publicado este video en la intimidad, la pareja también se mostró en público al asistir a un exclusivo bar en Palermo. Allí habrían festejado el fin del rodaje del último capítulo de la nueva temporada de TILF, que la actriz, que en este caso también ejerce de directora, ya se encuentra en proceso de edición junto a su colega y amiga, Agustina Navarro, con quien realizó el proyecto.

¿Quién es Seven Kayne, el nuevo novio de Gimena Accardi?

Seven Kayne es el nombre artístico de Joaquín Cordovero, un cantante y actor que coprotagoniza la serie vertical TILF junto a Gimena Accardi. Previo a este boom mediático, el artista ya era conocido por las generaciones más jóvenes por la creación de sencillos como “Si Te Lastimé”, con más de 40 millones de reproducciones en YouTube, y su “BZRP Music Sessions #33/66″, la cual acumula más de 45 millones de reproducciones en la misma plataforma.

Antes de su romance con Gimena Accardi, el joven ya era conocido en el mundo urbano por su música (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Nacido en la localidad bonaerense de Acassuso, comenzó a interesarse por el rap en su adolescencia y se convirtió en un fanático de las batallas de freestyle. Llegó a participar en una de las instancias clasificatorias de El Quinto Escalón en junio de 2017. Fue allí donde conoció a músicos y productores del under que lo animaron a lanzar su propia música.