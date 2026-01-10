Ficciones verticales: Gimena Accardi y Wanda Nara son algunas de las caras de estas nuevas apuestas, que ya son furor en China

Con el avance de la tecnología y la expansión de nuevos hábitos nació un formato de historias pensadas para ver desde el celular. El fenómeno de las ficciones verticales -que nació en China- emergió como una alternativa al viejo modo de hacer y ver TV. En la Argentina, grandes productoras, como Telefe, y canales de streaming, como Olga, se preparan para aterrizar con este tipo de apuestas en 2026.

Las historias -también conocidas como “microdramas”- son narradas en capítulos de uno a tres minutos. Especialmente diseñado para Instagram, TikTok y YouTube, este formato se impone con ganchos potentes que apuntan a que el usuario pague una suscripción para desbloquear algunos de los capítulos. Wanda Nara, Maxi López, Gimena Accardi y Barbie Vélez se animaron a incursionar en este tipo de proyectos y sus participaciones -con fecha de estreno para este año- generan gran expectativa en audiencias tradicionales y emergentes.

Las historias -también conocidas como “microdramas”- son narradas en capítulos de uno a tres minutos

En 2011, cuando Netflix llegó al país, la Argentina se convirtió en uno de los primeros territorios en tener disponible el servicio fuera de Norteamérica. El arribo temprano de la plataforma a Latinoamérica y el Caribe por sobre Europa y Asia estaba relacionado con el éxito y el alcance de la TV paga en la región. La estrategia de Netflix suponía que si la mayoría del público local estaba dispuesto a pagar por el cable, sería más susceptible en aceptar el nuevo servicio. Ahora, el nuevo formato de ficciones verticales funciona con un modelo de negocio que persigue una lógica similar y busca espectadores que estén dispuestos a pagar por el contenido. En general, las microficciones suelen mezclar contenido gratuito con opciones de pago, usando un sistema “freemium”: hay capítulos iniciales gratis, pero para avanzar es necesario pagar con monedas virtuales o suscribirte para desbloquear más contenido, similar al modelo de los videojuegos móviles.

El presupuesto para una serie vertical oscila entre 150 mil dólares y 300 mil dólares, con un tiempo de rodaje muy rápido y rentable. “En 30 días podemos montar una serie. Hollywood tarda dos años. ¿Quién representa el futuro?”, apuntó el productor francotaiwanés Vincent Wang sobre la nueva tendencia.

“Son el equivalente audiovisual de una novela por entregas, optimizada para la atención fragmentada de nuestros tiempos. Es contenido pensado para el subte, para la espera, para el scroll sin culpa. No es solo viralidad, es una nueva forma de narrar, crear, monetizar y una oportunidad real para creadores, marcas y plataformas”, destacó Enrique Avogadro, fundador de Pulmón Creativo, en su newsletter. Cómo domar a un zorro plateado es una de las ficciones verticales que más repercusión tuvo a nivel mundial y según ReelShort logró alcanzar más de 356 millones de visualizaciones, superando grandes éxitos de HBO y Netflix como The Last of Us.

¿En qué consisten las series verticales?

Los minidramas buscan recomponer las fórmulas clásicas y adictivas de las telenovelas y adaptarlas al consumo diario del celular: romance, suspenso, drama, secretos familiares, venganzas, y escenas de alto voltaje. El nuevo boom promete ajustarse al scroll infinito, igual de voraz que cualquier reel de Instagram o TikTok, adaptándose a la gratificación instantánea que busca el público. China marcó el ritmo, pero las nuevas cifras y el desembarco masivo en América y Europa se presentan como un desafío directo a la televisión de aire y al streaming tradicional.​

Seducidas por su potencial viral y su bajo costo, las productoras locales comenzaron a crear sus propias microficciones verticales. El interés por la iniciativa evidenció un ecosistema en crecimiento que piensa en formato vertical desde el origen, integrando guion, producción y distribución. A fines de 2025 se estrenó bajo este formato El hotel de los secretos en Navidad, que tuvo muy buena recepción en las redes sociales. La propuesta, con guion de Sol Levinton y dirección de Jorge Bechara, reunió a Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra, exconcursantes de Gran Hermano, quienes hasta ahora se habían desempeñado principalmente en el modelaje, como protagonistas de 40 episodios de un minutos y medio.

¿Qué ficciones verticales se vienen en la Argentina?

Telefe anunció que se sumará a la tendencia de las ficciones verticales con un microdrama protagonizado por dos de los personajes del año en la Argentina, Wanda Nara y Maxi López, que según pudo saber LA NACION se interpretarán a sí mismos en “una historia de humor y conflicto detrás de cámara”.

Wanda Nara y Maxi López van a protagonizar una microficción vertical producida por Telefe

“Es una ficción vertical, algo muy moderno que va a llegar a la Argentina. Es algo que me divierte mucho, va a haber más actores, guionistas, es muy corto así que genera más reporducciones, es algo muy moderno que me tiene muy contenta”, confirmó la conductora de Masterchef Celebrity sobre su participación en el proyecto que compartirá junto con su ex, Maxi López.

Por su parte, el canal de streaming Olga produjo un drama erótico de 50 episodios. Protagonizada por Gimena Accardi, Seven Kayne, Leonor Dionisia Manso y Ludovico Di Santo y dirigida por Agustina Navarro, la historia se centra en una profesora universitaria de 42 años cuya vida es sacudida por un alumno de 22 años que la seduce.

Gimena Accardi y Seven Kayne, los protagonistas de Tilf la serie vertical que estrenará Olga este año

En la plataforma ReelShort Latinoamérica publicaron un adelanto de una ficción llamada Cómo deshacerse de una estrella de fútbol, que será protagonizada por Barbie Vélez y Sofía “Jujuy” Jiménez.

Además, es probable que otros canales de streaming también se suban a esta tendencia, con nuevas historias. Vale recordar, que en 2024, Blender apostó por la ficción de la mano de Un futuro sin vos, un culebrón producido por ellos mismos y protagonizado por Gonzalo Heredia, Galia Moldavsky y Esteban Lamothe. Luzu TV lanzó en 2024 las series Privier y Somos.