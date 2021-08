Gladys ‘La Bomba Tucumana’ se disculpó con Morena Rial: “Fue grato abrazarla”

Tras el escándalo que derivó en una denuncia por discriminación, Gladys La Bomba Tucumana se disculpó con Morena Rial por sus polémicos dichos. La cantante de la movida tropical se encontró con la hija de Jorge Rial el fin de semana pasado en el restó Ink de Quilmes y limaron asperezas.

“Lindo. Fue grato poder abrazarla y darle un beso, que reine la paz. Más en estos momentos feos, nos encontramos para saludarnos y justamente transmitir eso. ¡Qué mejor que estar bien con las personas y no mal! ¡Y menos por cosas que no han sucedido entre ella y yo!”, dijo, tajante, La Bomba Tucumana en un audio que hicieron público en El run run de espectáculo (Crónica TV).

“La quiero mucho y no haría nada para dañarla a ella ni a nadie en este momento”, sostuvo. Por otro lado, habló de las sensaciones que le generaron volver a tener contacto con la hija del conductor, que mira de reojo la política con un proyecto que piensa encarar junto a su abogado Alejandro Cipolla.

“Fue lindo. Nos dimos una abrazo y (nos sacamos) una foto para las personas que siguen enganchados con algo raro. No existe nada. Está todo excelente. Aparte, el aprecio de siempre”, aseguró en el material sobre la fotografía que comenzó a circular en las redes sociales.

La intérprete de ‘La pollera amarilla’ quedó en el centro de la tormenta por una repudiable frase que dijo durante una entrevista que concedió a Intrusos. En aquella oportunidad, la cantante se refirió a su experiencia en el Bailando de 2017, donde aseguraba haber sido expuesta a todo tipo de comentarios discriminatorios a mano de los seguidores del certamen en las redes sociales.

“La gente que se sienta detrás de un teclado o de un teléfono a opinar o escribir cosas horrendas no sabe el daño que pueden provocar. No saben cómo sufrí en esa época, yo me moría, me quería tirar por la ventana del hotel”, dijo la artista.

Gladys La Bomba Tucumana se reencontró con Morena Rial en un bar de Quilmes el viernes pasado Twitter @FarandulaShow

Cuando le preguntaron qué le decían los usuarios, respondió “de todo”. “Empanada de esto, negra villera, pata sucia, el único tema que tenés, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial”, dijo ante la mirada atenta del chimentero que decidió no responder el comentario.

Tras los dichos, Morena inició una causa en la Justicia por discriminación, pero la cantante fue sobreseída, según contó ella misma. En septiembre del año pasado, el abogado Alejandro Cipolla sostuvo que si bien no iban a seguir adelante con la denuncia en contra de Gladys, iban a solicitar 200 mil pesos como compensación económica en la primera instancia. “Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción”, aseguró el letrado.

En medio del ir y venir de la denuncia, la cantante había declarado: “Yo no tengo plata, soy una laburante. Si tengo que pagar, voy a ir presa”, aseguró. Sin embargo, tras divulgarse sus comentarios, el doctor Cipolla dijo ante la prensa que “no hay penas de prisión: hay multas y resarcimiento económico. Y después, en todo caso, tendrá que hacer algún tipo de tarea comunitaria o algo por el estilo”. Pero finalmente, la situación quedó aclarada y ambas decidieron poner fin a sus diferencias.

