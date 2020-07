Paul Weller

Paul Weller es uno de los músicos más eclécticos de su generación. A fines de de los 70 lideró The Jam, la banda en la que reunió la energía renovadora del postpunk con su devoción por el sonido beatle . En la última etapa de ese proyecto empezó a aflorar un marcado interés por el soul que continuó muy presente en su carrera solista, que lleva ya casi treinta años de recorrido. Este año, fiel a su espíritu explorador, editó In Another Room , un EP de música instrumental de carácter netamente experimental a través de un sello independiente dedicado a la electrónica (Ghost Box). Y de inmediato atacó con On Sunset , un nuevo disco de quince temas y casi una hora veinte de duración en el que mira hacia al pasado para reencontrarse con la elegancia madura de The Style Councyl, un proyecto desarrollado en los años 80 y barnizado con la influencia notoria de la música negra (soul de nuevo, pero también R&B e incluso un jazz ligero y amable) en el que tuvo como socio al tecladista Mick Talbot, convocado también para esta nueva etapa.

Paul Weller nuevo disco On sunset

La particularidad de este flamante repertorio es su amplitud de miras. On Sunset acude más de una vez al pasado -"Equanimity" luce como un homenaje nada velado y con alma de vodevil a Bowie, a quien ya le había dedicado explícitamente un tema en True Meanings , disco del 2018-, pero también se planta firme en el presente, incorporando información novedosa: "Earth Beat" es una asombrosa, y muy cálida, reelaboración de un tema instrumental de Belbury Poly -proyecto de música electrónica de Jim Jupp, cofundador de Ghost Box-, con Col3trane, joven figura del R&B londinense, como invitado. También hay algún pasaje pastoral en el que Weller observa un cielo estrellado y sueña cándidamente con la eternidad: "I'll Think of Something", incluido en una edición deluxe con extras -una versión con delicadas orquestaciones de la canción cargada de groove que le da título al disco, donde también hay una cita a la célebre "My Sweet Lord" de George Harrison, por ejemplo- y algunas tomas alternativas.

Naturalmente, entre tanta variedad asoma el fantasma de la dispersión, un riesgo siempre latente cuando hay ambiciones de heterogeneidad y que crece exponencialmente en el caso de un álbum extenso. Pero en la argamasa que mantiene la envidiable consistencia de On Sunset juega un papel clave la capacidad de Weller para crear melodías robustas, una fortaleza que se ha mantenido intacta a lo largo de toda su trayectoria incluso en sus producciones más rutinarias. "A todo el mundo le gusta una buena melodía, independientemente de cómo se arregle -declaró hace unos días este inoxidable músico de Surrey-. Por suerte, la melodía me resulta relativamente fácil, es para mí una parte muy natural del proceso de escritura. A veces intento encontrar nuevas formas de decir lo mismo y confío en la melodía para que me ayude". Una confianza, sir Paul, muy bien fundada.