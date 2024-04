Un choque de dos autos en la filmación de la última película de Eddie Murphy dejó ocho heridos: “No debería haber sucedido”

Escuchar

Un accidente interrumpió el rodaje de The Pickup , la película de Amazon MGM Studios que tiene a Eddie Murphy como protagonista, y dejó un saldo de ocho personas heridas. El hecho ocurrió en Georgia, Estados Unidos, el sábado pasado, cuando dos vehículos chocaron de forma violenta en medio de la filmación de una escena de acción. “No debería haber sucedido”, explicó una fuente cercana a la producción.

Fue el propio estudio el que confirmó el hecho el martes último a la agencia de noticias AP. Uno de los voceros de la compañía explicó que la secuencia “no salió según lo planeado”. “Todavía estamos en el proceso de recopilar datos sobre lo que sucedió y por qué, pero ante todo nuestros pensamientos están con aquellos que se están recuperando”, agregó a través de un comunicado. “El bienestar de todo el equipo y el elenco es nuestra prioridad y continuaremos insistiendo en los más altos estándares de seguridad de la industria durante la filmación. Todas las precauciones de seguridad fueron revisadas antes y monitoreadas durante el rodaje”, completaron desde el estudio.

El accidente ocurrió entre un vehículo blindado GMC y un BMW durante el rodaje de una secuencia de acrobacias, en donde no participaban los protagonistas del film. Luego de que el camión se bloqueara, los dos rodados chocaron, volcaron y terminaron su recorrido fuera del asfalto. La secuencia de acción, explicaron a la revista People, desde Amazon Studios, había sido ensayada y la maniobra no estaba considerada, a priori, peligrosa. “Desafortunadamente, la secuencia no salió según lo planeado y varios miembros del equipo resultaron heridos”. Aún no está claro si el accidente se debió a un mal funcionamiento del vehículo o a un error humano.

De los cinco integrantes del equipo que se encontraban sentados en la parte trasera del blindado, dos salieron expulsados luego de que las puertas se abrieran de golpe. Los dos sufrieron heridas de gravedad . Un tercero que estaba con ellos también fue hospitalizado con graves consecuencias. Según informó la policía local, cinco personas fueron trasladadas al Grady Memorial Hospital de Atlanta y tres más al Centro Médico WellStar Cobb en Austell, en Georgia.

Heridas de gravedad

Uno de los trabajadores más lastimados fue Marvin Harven, para quien ya se recaudaron a través de la plataforma GoFundMe más de 70 mil dólares con el objetivo de solventar los gastos médicos. Harven trabaja en la industria desde hace 26 años y en su currículum figuran producciones como The Walking Dead y Avengers: Infinity War.

Según el texto que acompaña la colecta, sus lesiones incluyen “costillas rotas, múltiples fracturas en el cuello y la espalda, una escápula rota, un pulmón perforado y una fractura de cráneo que requerirá cirugía reconstructiva facial”. “Estamos muy agradecidos y bendecidos de que nuestro querido amigo siga vivo, pero su camino hacia la recuperación sin duda será largo, difícil y enfrentará desafíos inimaginables”, se lee en la página.

Una escena traumática

La revista People recogió varios testimonios sobre lo que sucedió el día del accidente. Según una fuente de la producción, “se atragantaron al ver el video” del incidente. “Es muy traumatizante”, explicó un miembro del equipo. “Saber que mis amigos, a quienes considero familia, salieron disparados de la parte trasera del camión blindado es tan exasperante. No debería haber sucedido”, agregó.

La agencia de noticias informó que cuando ocurrió el accidente ni Murphy, de 63 años, ni otros miembros del elenco de la película estaban presentes en el set. Además del comediante, The Pickup cuenta con las actuaciones de Pete Davidson, Keke Palmer, Andrew Dice Clay, Eva Longoria, Ismael Cruz Cordova, Jack Kesy y Marshawn Lynch. Asimismo, es dirigida por Tim Story y comenzó a rodarse en febrero de este año.

Por su parte, IATSE, el sindicato de empleados que agrupa a técnicos audiovisuales, también emitió un comunicado. “IATSE está al tanto de un accidente que tuvo lugar en el set de The Pickup en Georgia y ha iniciado una investigación”, aseguraron desde el gremio.

