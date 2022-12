Gran Hermano 2022: el comentario de Alfa sobre la nueva participante que hizo enfurecer a Romina

escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) está definitivamente revolucionada pero, esta vez, no por las estrategias, sino por el ingreso de dos nuevos jugadores: Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio. El jueves por la noche, los flamantes integrantes del reality sorprendieron a los participantes, quienes tuvieron diferentes reacciones al recibirlos. Mientras que al hombre le demostraron complicidad, a la joven la trataron con distancia. Pero, en el otro extremo se mostró Alfa, muy contento por conocer a la joven oriunda de Ituzaingó, a quien no dudó en halagar. Sin embargo, sus comentarios no pasaron desapercibidos para Romina, que reaccionó rápidamente y lo frenó en seco.

Con la alegría propia de la oportunidad que vive, Camila se mostró feliz ante sus nuevos compañeros. Aunque el staff femenino la miró con cierta distancia, fueron los chicos quienes la recibieron con más cercanía. En medio de las presentaciones, Alfa no le quitó la mirada de encima a la joven de 21 años, y buscó complicidad con el resto de los participantes, que solo se reían de su actitud.

Pero, en el momento en el que la flamante concursante quiso conocer en detalle la casa, fue Romina decidió ponerle un freno a Alfa en post de brindarle comodidad a su nueva compañera.

Mientras Julieta, Coti y Daniela comentaban sobre la edad de la nueva participante, la correntina destacó los gestos de sus compañeros sobre Camila y lo describió como un “desubicado”. La exdiputada también notó esto y fue tajante: “Basta, podría ser tu nieta”.

Acto seguido, Camila le preguntó la edad a Walter y él respondió: “¿Cuánto me das?”. Al escuchar esto, Nacho se indignó, llevó las manos a la cara y dijo que le daba vergüenza esa actitud. La nueva participante solo se limitó a sonreír ante la incomodidad.

