Agustín, de Gran Hermano: del error que no deja de lamentar a por qué le haría a Marcos la espontánea

Dueño de luces y sombras, Agustín Guardis se convirtió por mérito propio en uno de los grandes jugadores de Gran Hermano 2022. El autodenominado “león” de la casa ingresó al reality con una clara intención y gracias a aciertos propios y ajenos rápidamente se convirtió en uno de los favoritos, pero luego de algunos pasos en falso, la decisión del público fue dejarlo fuera de juego.

A casi 48 horas lejos del encierro, el participante habló con LA NACION sobre su estadía en la casa, sus errores y aciertos, pero también confesó cuál es su gran sueño con respecto a Gran Hermano.

-¿Qué lectura hacés de tu paso por la casa?

-Creo que fue muy buena, una experiencia muy linda. Yo venía jugando muy bien y divirtiéndome mucho y así fue el primer mes y medio. Pero en las últimas dos o tres semanas, sentí todo el peso de la casa, del encierro, y cometí un error por cómo me sentía adentro sobretodo con respecto a los varones. Ellos me hacían a un lado, sentía que me estaban acosando, que se metían con mi sexualidad, y por salir de todo eso cometí un gravísimo error del cual me arrepiento mucho.

-Este error al que te referís fue tu comentario con respecto a que tenías en tu poder fotos íntimas de mujeres y que vos sugeriste que podías llegar a utilizar como venganza, ¿es así?

-Sí, eso fue gravísimo y fue algo que usé porque me sentí forzado por varias personas porque se hablaba de mi sexualidad todo el tiempo . Yo me sentí muy presionado, me sentí muy mal, como que tenía que demostrar mi hombría y por eso empecé a actuar de esa manera. Cuando lancé esa frase no me gustó nada, sabía que estaba cometiendo un gran error del cual me arrepiento mucho. El único que se acercó a tranquilizarme fue Marcos, mi primito, que me dijo que tratara de jugar como había hecho al principio y me sentí muy mal porque ese no era yo. Quería que los demás me acepten y no sentirme acosado, y cometí un grave error.

-En el debate del lunes, te emocionaste mucho al hablar de Marcos, ¿sentís que él fue un amigo con el que no pudiste aplicar ninguna de tus estrategias?

-No es que no haya aplicado ninguna estrategia sino que Marcos es una persona muy transparente, entonces no hace falta leerla, no hace falta saber cómo juega. El es un pibe de diez, muy cariñoso, un tipo que siempre está cuando uno lo necesita. En el juego, nosotros somos las dos caras de la misma moneda, yo soy el estratega, él juega con su personalidad, es un tipazo e íbamos codo a codo. Por eso mi más querido sentimiento era que pudiésemos llegar a la final juntos.

-Vos sos un conocedor de Gran Hermano y recordarás la espontánea que Marianela le hizo a Diego en la edición de 2007, ¿serías capaz de emplear una estrategia similar y hacerle una espontánea a Marcos?

-Sí, le haría la espontánea a Marcos, pero no para sacarlo de la casa sino para ponerlo al lado de otro jugador, y que ese otro sea el que se vaya. Yo a la final quiero llegar con Marcos porque quiero un cierre con los mejores jugadores y siento que Marcos es uno de los mejores. Nosotros hablábamos mucho del juego, lo hicimos al principio, iba a ser algo muy lindo, muy entretenido de ver para la gente, con mucho ingenio, con mucha estrategia, donde seguro íbamos a acompañarnos codo a codo.

-Imagino que con el repechaje confirmado, tendrás todas las intenciones de volver...

-Ojalá que pueda ser así. Mi idea de jugada, que se me mezcló con lo que estaba viviendo ahí adentro, era salir de la casa porque necesitaba información del afuera. Quería saber qué estaba pasando conmigo porque la gente tiene que entender que nosotros no sabemos nada, yo no sabía lo que estaba pasando conmigo. Sé que muchos de los mejores jugadores salieron de la casa un tiempo para buscar un repechaje y después volver más fuertes. Eso era lo que yo quería, pero no se dio de la manera en la que buscaba que se diera, pero ojalá suceda.

-¿Y cómo pensás manejarte para recuperar el cariño y el apoyo del público, y así volver a la casa?

-Lo que espero es que se esclarezca este tema, que la gente entienda que eso que pasó fue un error, que Agustín es el simpático, el estratega, el calculador, al que le gusta bailar, cantar, y que es muy ingenioso a la hora de nominar. Quiero que la gente se quede con eso y que ojalá me den su granito de arena, su confianza, y que sepan que soy el que más va a entretener y proponer juego. A la gente le va a gustar verme jugar con Marcos de una manera muy entretenida. Ojalá se pueda dar así y que la gente me dé su apoyo.

-¿Hay alguien en la casa a quien consideres tu rival natural? ¿Quizás Nacho pueda ocupar ese lugar?

-No sé si Nacho, hoy por hoy no tengo rivales en términos de juego porque ninguno juega como juego yo. Cada uno tiene un juego diferente, pero hoy por hoy, yo me imagino una final con Nacho, Marcos y Julieta. Ellos son diferentes, juegan con otro tipo de movimientos y me imagino esa final, cada uno con una característica distinta de juego y con una rivalidad estratégica pero no personal, porque con los chicos nos llevamos bárbaro.

-En una de las placas, vos tuviste menos del uno por ciento de votos en contra, un valor que es históricamente el más bajo del programa, ¿por qué creés que la gente te apoyó tanto en ese momento?

-Yo de eso me estoy enterando ahora. Desde adentro uno no sabe si se queda porque la gente lo banca, o porque en la placa hay otro que es peor que uno, eso es lo que tratamos de entender. Yo quería salir para tantear esto y ahora me entero esto que vos me decís. Creo que puede ser un poco por cómo yo jugaba, cómo le hablaba a las cámaras, cómo utilizaba las nominaciones. También creo que se encariñaron mucho conmigo por las cosas que hacía y por lo que estaba pasando, creo que los demás jugadores ayudaron a que eso pase. Quizá se encariñaron conmigo por mis formas y por eso me duele mucho haberle pagado a la gente de esa manera . Ese no era yo y cometí un error gravísimo.

-Esos monólogos que hacías refiriéndote a ser el “león” de la casa, eran algo muy entretenido, ¿vos realmente sos así, o era todo parte de un personaje?

-Yo soy así, tal cual me vieron en ese primer mes y medio, pero no como fui en estas últimas semanas. Yo hablo mucho solo, me gusta jugar con eso porque me divierte. Soy muy charlatán. Por ejemplo, yo no puedo leer en voz baja, tengo que hacerlo en voz alta, eso es parte de mi forma de ser. Yo era muy consciente de mi forma de jugar, conozco muy bien el reglamento de Gran Hermano y soy un gran fan de esto. La verdad es que estoy cumpliendo un sueño y ojalá que lo pueda seguir haciendo. Era genial hacer los informes del “león”, verlo desde el afuera me divierte mucho y me encanta que a la gente le guste.

-Durante estos días que estás afuera, ¿te gustaría sentarte a charlar con los grandes jugadores de Gran hermano como por ejemplo Gastón Trezeguet o Cristian U?

-Por supuesto, yo los considero mis grandes mentores. Nombrás a Gastón, él es mi gran mentor y me encantaría charlar con ellos y pedirles su opinión. Mi gran sueño no es ganar esto sino poder entrar en la historia grande de Gran Hermano como uno de los mejores jugadores y poder sentarme en esa mesa con esos gigantes que para mí son Gastón, Cristian, Nadia y Marcelo, entre tantos otros. A ellos los admiro, me encantaría conocerlos y que me den esa información que necesito para poder volver con toda la fuerza.

-Si volvés a entrar a la casa, ¿cuál es tu primer objetivo?

-Lo primero sería seguir jugando fuerte con las estrategias y nominaciones, iría por las cabezas grandes, entrar a esos choques. Sería ir por Coti, por Cone, nosotros éramos un tridente muy bueno en el juego. También iría por Thiago, por Alfa, comenzaría a utilizar herramientas como la espontánea, con la que yo jugué mucho al principio. Empezaría a utilizar esos movimientos y haría un codo a codo con Marquitos, como hicimos una vez. Pero para todo eso, primero tenía que salir y conseguir la información necesaria.

-¿Qué pensás sobre los videos de la Tora y otros de “los monitos” festejando tu salida? ¿Pensás que se equivocan al hacer que el juego sea algo personal?

-Yo sé que hay muchos jugadores que se toman todo muy a pecho, pero creo que lo entendieron y no hubo problema con ninguno. Todo fue subsanado, tanto con los que están adentro como con los que están afuera. Ellos festejaron por una cuestión de juego porque ahí estaba su Nacho, que competía conmigo. Pero con los chicos tengo la mejor, nos apreciamos y seguramente hagamos buenas migas afuera acá.