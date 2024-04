Gran Hermano: así fue la historia de amor y odio entre Cata y Furia que termina de la peor manera

Escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) supo generar, a lo largo de las ediciones, distintos vínculos. Amistades, parejas y enfrentamientos quedaron guardados en la memoria. En esta edición, una particular relación sorprendió a los fanáticos quienes, desamparados, se vieron atravesados por la pelea de un par de amigas icónicas: Catalina y Furia.

Te amo, te odio: Cata y Furia vivieron todas las etapas

Catalina y Furia forjaron su amistad a partir del desencuentro con los demás participantes de la casa. Junto a Carla, más conocida como “Chula”, y Agostina, las cuatro formaron el destacado grupo denominado “Las furiosas”. A este grupo se le creó un fandom que, desde entonces, determinó el destino del juego y a su paso eliminó a los jugadores que la líder del grupo -Furia- indicaba directa o indirectamente.

Pero todo cambió cuando, a la tercera semana de juego, Catalina fue eliminada por sus reproblables comentarios y peleas contantes con el resto de la casa. A partir de allí, el lazo entre Furia y Agostina se quebró hasta el punto en el que ambas se gritaron e insultaron sin cesar. Pero no fue hasta que Catalina reingresó a la casa como la más votada por el público que la relación con Furia volvió a florecer.

Cata reingresó y, con ello, la relación con Furia se complicó

Por su parte, y aún peleadas, Agostina creía que Catalina estaría “de su lado” en el enfrentamiento con Furia, pero rápidamente se dio cuenta de que no era así cuando se acercó fuertemente a la doble de riesgo y no se separaron hasta la llegada de un jugador en especial. Con la entrada de nuevos jugadores, Furia se acercó a Mauro, uno de ellos. Esto produjo el desencanto de Catalina, quien no estaba de acuerdo en que Furia desviara el juego por un amor fugaz. Sin embargo, con la nominación fulminante a Denisse, que posteriormente la dejo fuera de la casa, las cosas parecieron haberse solucionado entre las hermanitas, ya que Furia habría demostrado que en ningún momento dejó de pensar en el juego.

Gran Hermano: el regreso de Cata y el ingreso de Alfa complicó las cosas con Furia

Catalina versus Furia: el quiebre final

La relación entre las jugadoras más populares se rompió por completo con la entrada de Alfa. El hermanito de la edición pasada entró a la casa para desestabilizar a Catalina, quien se vio sumamente afectada con su ingreso. Según se pudo saber, en el afuera habría sucedido una fuerte discusión entre la jugadora y el personaje que no habría tenido un buen desenlace. El problema fue que Furia se acercó demasiado a Alfa y esto generó el descontento de Catalina. A partir de allí, nada volvió a ser igual entre las amigas.

Cata y Furia intentaron hablar y reconciliarse pero no lo lograron

Incluso, Martín Ku y Bautista consolaron a Catalina tras esta situación y entendieron que si la jugadora estaba tan afectada algún motivo tendría, pero que claramente era desconocido por ellos porque sucedió fuera de la casa. Por su parte, Furia también hizo un análisis de esto y lo habló con su amiga, pero parece no haberle importado del todo porque desde ese entonces fue que las hermanitas se dejaron de hablar.

Desde ese momento, Emmanuel quedó del lado de Furia y, el resto de la casa, del lado de Catalina. Todos comenzaron a seguir a Catalina en su campaña de eliminar a Furia. Incluso, esta le dio la razón a Agostina, a quien había dejado de lado por Furia, sobre que esta “era mala persona y egoísta”.