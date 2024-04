Eduardo de la Puente tuvo un ACV, pero se encuentra fuera de peligro

Escuchar

A través de su cuenta de Instagram, Eduardo de la Puente le contó a sus seguidores que durante el fin de semana tuvo que ser internado luego de sufrir un ACV, motivo por el cual estará ausente de Clásico de clásicos, el programa que conduce por la Rock and Pop.

“ Ayer (por el sábado) sufrí un ACV. La saqué bastante barata ”, comenzó relatando en un video, en donde se lo ve recostado sobre la cama del hospital. “ Por unos días voy a estar fuera del juego, estoy siendo muy bien atendido por médicos, acompañado por mi familia y por amigos, que también me están cuidando mucho, y por las maquinitas. Cosas que pasan ”, finalizó sin dar muchas más especificaciones.

El periodista, de 60 años, eligió dar a conocer él mismo la noticia, para evitar especulaciones sobre su estado de salud y demostrar que a pesar del accidente cerebrovascular se encuentra bien.

Inmediatamente, la publicación se llenó de buenos augurios y deseos de pronta recuperación, tanto de sus seguidores, que lo escuchan diariamente en la radio como de algunos colegas.

“¡Fuerza Edu! Acá esperamos tu regreso”, escribió Martina Soto Pose. “¡No, Edu! Y nosotros pensando que era dengue. ¡Menos mal que fuiste al médico! Mejorate. Abrazo grande”, sumó Alexis Puig.

Un periodista apasionado

De la Puente nació en la ciudad de Buenos Aires el 7 de diciembre de 1963 y comenzó su carrera profesional en El destape de Quilmes. Empezó a trabajar en la Rock&Pop en 1989 y ganó fama gracias a Caiga Quien Caiga, el programa de televisión que conducía junto a Mario Pergolini y Juan Di Natale, el cual hizo su debut en la pantalla de América TV en 1995.

Su amplia trayectoria en medios incluye su participación en los programas de radio ¿Cuál es?, Volumen 3, De esta noche no pasa, Negrópilis, No vuelvas y Todos Mienten, en Rock&Pop. En televisión pasó por Videoscopio, Turno Tarde, El acomodador, Audacia, Recurso Natural y Quieren Rock. También fue editor de las revistas Twist y gritos y Tren de carga y participó en las revistas Playboy, Satiricón, Eroticón, Rock & Pop revista y en las españolas Heavy Rock y Popular 1.

El periodista publicó ocho libros: ¿Cuál es?, ¿Cuál es? 2 (el regreso), Las aventuras del Osito Mimosito y otras guarradas, ¿Cuál es? Edición definitiva, ¡Rock!, Por qué tardé tanto en casarme, El día más feliz de mi vida (y otros cuentos igual de estúpidos) y Aerosmith es una mierda y otros cuentos sin música. En abril de 2014 editó su primera novela, La última tentación del rey Zumbawe Ambaata.

Hace un tiempo, durante una charla con Gastón Pauls en Seres libres, el canal que el actor tiene en YouTube, reconoció también haber atravesado algunos problemas de salud mental y adicciones. “Emocionalmente, soy un desastre, o fui un desastre toda mi vida y es una lucha constante”, expresó recordando su dura infancia, con una madre alcohólica y un padre ausente.

“Tuve una adicción bastante seria al alcohol y dije ‘¿cómo puede ser? Tu vieja se murió con el hígado explotado de alcohol y vos tuviste dos pancreatitis alcohólicas y no escarmentaste’”, confesó por aquel entonces, en donde también habló de su consumo de cocaína. “Hacíamos un programa de Telefe y editábamos cinco programas en una noche”, relató. “Estábamos ocho o nueve horas laburando y empezábamos a las 10 de la noche. Una vuelta, una persona que laburaba ahí me dijo ‘¿Querés?’. ‘Sí’, dije yo y fue bárbaro”, recordó.

“Mi problema real con la merca fue que nunca me pegó mal. Siempre me pegó bien. Uno dice ‘buenísimo’. Pero no, es terrible. Si vas bárbaro, laburás bárbaro, hablás bárbaro, estás bien, no se te nota: vamos. Y así fue que fue una caravana de años”, contó hace unos meses.

