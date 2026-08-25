Griselda Siciliani salió al cruce de los dichos de Sabrina Rojas y lanzó una lapidaria frase

Aunque Griselda Siciliani lleva ocho meses separada de Luciano Castro —luego de que saliera a la luz que él le fue infiel con Sarah Borrell en Madrid—, el conflicto entre ella y la exmujer de él, Sabrina Rojas, no cesa. En cada oportunidad que puede, la conductora de Pasó en América (América TV) lanza algún lapidario comentario contra la actriz, quien, si bien intenta mantenerse alejada de las polémicas, en esta oportunidad decidió salir a responder públicamente.

A los 48 años, Siciliani vive uno de los mejores momentos de su carrera. Viene de hacer una elogiada actuación como Moria Casán en Moria - la cual actualmente ocupa el primer puesto del ranking de Netflix de las series más populares de la Argentina - con escenas que se volvieron virales y causaron furor en las redes sociales, y además, junto a Carlos Casella, protagoniza Boîte en La Trastienda con localidades agotadas.

Griselda Siciliani como Moria Casán en la biopic de La One Alina Schwarcz/Netflix

Sin embargo, no todo es color de rosas. “Hace un rato se te hizo una crítica, no por la serie, sino por decir que en realidad sí hablás de tu vida privada”, le comentó el cronista de Intrusos (América TV), Alejandro Castello. “Yo no dije que no hablo de mi vida privada, dije que no hablo de intimidades. Yo no hablo de mi intimidad, siempre digo esa frase”, respondió Siciliani. Fue entonces cuando el comunicador le remarcó que esas fueron acusaciones de Sabrina Rojas.

Griselda Siciliani volvió a respondió a las críticas de Sabrina Rojas (Foto: Instagram/@griseldasiciliani @rojassasi)

Al escuchar eso, la cara de la actriz se transformó completamente. “Ah, bueno…”, lanzó con una leve risa y un suspiro que reflejó la palabra que expresó segundos después. “Agotada”, dijo, frente a los comentarios de Sabrina Rojas. “Te vuelvo a decir lo mismo. Soy aburridísima, pero es así; no hablo de mi intimidad y no contesto ninguna invitación a este tipo de comunicación. No me interesa participar”, sentenció, buscando alejarse por completo de los escándalos.