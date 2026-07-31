El ácido comentario de Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani: “No quiero cruzarme a esa mujer”

No es ninguna novedad que Sabrina Rojas no puede ni ver a Griselda Siciliani. ¿El motivo de la disputa? Luciano Castro. Y lo cierto es que, sin importar cuánto tiempo pase, ninguna de las dos parece tener intenciones de que las cosas mejoren. De hecho, esta semana la conductora volvió a alimentar la disputa cuando opinó sin filtro sobre el nuevo proyecto laboral de la actriz.

El 14 de agosto llega a Netflix una de las series más esperadas del año: Moria, una biopic sobre Moria Casán con Griselda Siciliani, Sofía Gala y Cecilia Roth como protagonistas. Antes de que desembarque en la plataforma, se hizo un evento para presentarla y Sabrina Rojas recibió la invitación, pero dio a entender que no confirmó su asistencia. “Me invitaron al estreno, pero no voy a ir. La voy a ver después tranquila en mi casa”, lanzó en la emisión del jueves 30 de julio de Sálvese quien pueda (América TV), donde se encuentra reemplazando a Yanina Latorre. “Claramente no me interesa en lo más mínimo”, agregó sin disimular su irónica risa.

Sabrina Rojas dijo que no asistirá al estreno de la serie Moria para no cruzarse con Griselda Siciliani Prensa Netflix

Desde el panel advirtieron que el motivo de su ausencia no tenía que ver con “La One”, sino con su claro deseo de no tener que compartir el espacio con Griselda Siciliani, quien será una de las protagonistas del evento. “Imagínense que lo que menos quiero es cruzarme a esa mujer”, expresó, y aunque no dio nombres, era más que evidente a quién se refería.

Rojas siempre dejó en claro que nunca tuvo una buena relación con Siciliani y dio a entender que Luciano Castro le fue infiel con ella. “Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba embarazada, ella le mandaba mensajes. Después, si pasó o no pasó algo, que supongo que sí... ya eso no lo sé. Pero, viste que en la vida todo vuelve, un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, arremetió en noviembre de 2024 en su programa Pasó en América (América TV). Por su parte, la actriz admitió que le molestaba y que deseaba que no hablara de ella de esa manera. “Entiendo que dicen algo de vos y es como una invitación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas”, sostuvo en A la tarde (América TV).

Sabrina Rojas hizo reiterados comentarios sobre la relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani (Foto: Instagram @rojassasi / Archivo / NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV)

Como era de esperarse, Rojas no se quedó callada cuando se hizo público que Castro le fue infiel a la protagonista de Envidiosa con la española Sara Borrell. “Él es un buen tipo, pero bueno, hay veces que pensás y decís: ‘Dale, bol***, no te podés equivocar tantas veces’”, expresó en Ángel responde (Bondi Live). Además de recordarle al actor la viralización de su video íntimo, le aconsejó tener “otro cuidado” frente a este tipo de situaciones. “De verdad, o quedate soltero o dejá de lastimar minas porque yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima”, expresó. Un par de semanas después de que el escándalo estallara, los actores se separaron.