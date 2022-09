Guerra en Ucrania: Roger Waters le escribió una carta a Vladimir Putin para pedirle por el fin de la invasión

escuchar

Roger Waters, el músico y compositor británico, cofundador de la mítica Pink Floyd, le escribió una carta al presidente ruso, Valdimir Putin, para pedirle por el fin de la invasión a Ucrania. En un texto titulado “Carta abierta de Roger Waters a Vladimir Putin”, el artista respondió a los pedidos de sus seguidores, que le requerían la escritura de una misiva al mandatario ruso tras el texto que le dedicó a Olena Zelenska, la primera dama ucraniana.

“Estimado presidente Putin, desde que la Federación Rusa invadió Ucrania el 24 de febrero de este año, he tratado de usar mi pequeña influencia para alentar un alto el fuego y un acuerdo diplomático que aborde las necesidades de seguridad tanto de Ucrania como de la Federación Rusa. En ese empeño, he escrito dos cartas abiertas a la Sra. Olena Zelenska, la esposa del presidente de Ucrania. Estas cartas están disponibles en Internet. Cada vez me piden más que te escriba a ti también, así que aquí va”, comienza el texto

Tras ello, expresa: En primer lugar, ¿le gustaría ver el final de esta guerra? Si tuviera que responder y decir: “Sí, por favor”. Eso inmediatamente haría las cosas mucho más fáciles”.

Noticia en desarrollo