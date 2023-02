“Hace 12 años me cambió la vida”: Silvina Luna confesó que necesita un trasplante de riñón

escuchar

A poco más de un año de conocerse la sentencia a cuatro años de prisión sobre Aníbal Lotocki, acusado por mala praxis en una serie de intervenciones estéticas, Silvina Luna contó este martes en televisión que está en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) porque necesita un trasplante de riñón. Según compartió, debe realizarse diálisis semanales porque el órgano le dejó de funcionar.

La modelo sufre una enfermedad en sus riñones desde el año 2010 cuando se sometió a una cirugía estética en su cola con el famoso médico Lotocki. Sin embargo, por culpa de una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo e invadió ese importante órgano, Luna debió cambiar su estilo de vida.

En diálogo con el Programa Intrusos emitido por la señal de televisión América TV, el cirujano plástico rompió el silencio desde la sentencia en febrero de 2022. “Si este fallo es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, dijo sobre la apelación que presentaron sus abogados ante la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.

“Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”, enfatizó.

Tras escuchar el testimonio de Lotocki, Silvina Luna se comunicó con el panelista del programa Guido Záffora, por medio de un mensaje de texto que luego él comentó al aire. Allí, el periodista de espectáculos compartió lo que le dijo la modelo: “ Quiero que cuentes que hace 12 años me cambió la vida ”.

En ese sentido el panelista sostuvo: “Ella se tiene que enchufar en una máquina cuatro horas, tres veces por semana porque dejaron de funcionar sus riñones. Está en lista de espera para un trasplante renal en el INCUCAI”.

Durante el mes de febrero del año pasado y después de cinco meses de juicio, se conoció la sentencia al cirujano Aníbal Lotocki, de 51 años, denunciado por mala praxis. El cirujano fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.

En su alegato, el fiscal Sandro Abraldes había pedido una pena de siete años y nueve meses de prisión. Lotocki fue acusado de ocasionar lesiones graves a cuatro mujeres luego de realizarles procedimientos quirúrgicos. Las damnificadas (y querellantes en la causa) son Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

