Lotocki, condenado. Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna y Pamela Sosa, se mostró conforme con el fallo

Después de cinco meses de juicio y de ocho años de búsqueda de justicia por parte de las víctimas, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28 sentenció al cirujano Aníbal Lotocki , denunciado por mala praxis, a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo , por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión.

Fernando Burlando, representante legal de Silvina Luna y Pamela Sosa, habló con Florencia de la V y los panelistas de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, dijo que está conforme con el fallo y que si bien tiene un sabor amargo por los años de prisión e inhabilitación que dispuso el tribunal, destacó que la sentencia hable de lesiones dolosas.

“Estoy conforme. Fueron muchos años de lucha. Muchos en los que tuvimos una Justicia que hacía oídos sordos y entendía que esto era un tema frívolo y no era un tema vinculado a la salud”, explicó el letrado ante la pregunta de su opinión sobre la sentencia y celebró el accionar del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28, donde finalmente se llegó a una resolución.

“Fue una lucha desgastante” , agregó sobre los años en los que las damnificadas tuvieron que someterse a estudios, pericias y debieron declarar, exponiendo su dolor y su vida privada tanto en la justicia como en los medios.

Una sentencia inédita

Florencia de la V le preguntó si le parecía bien la sentencia, considerando que el accionar de Lotocki afectó seriamente la salud de muchas mujeres. “Ahora va a cambiar la situación”, comenzó diciendo Burlando y agregó: “Pensá que a Silvina y a Pamela se las desmintió descaradamente. Se las expuso más allá de esta enfermedad que las va a acompañar toda la vida”. Además, destacó que si bien el fallo no alcanza a cubrir las expectativas de las querellantes, las avala en sus testimonios.

“Es un fallo inédito, que habla de lesiones dolosas. Normalmente todos aquellos fallos vinculados a la mala praxis tienen que ver con las lesiones culposas. En este caso se habla de lesiones dolosas, que esto lo ha hecho intencionalmente. No es algo menor”, señaló.

Si bien aseguró que el fallo dejó un sabor agridulce en las víctimas, contó que lo que sí van a hacer es acudir al Colegio de Médicos con la sentencia. “Vamos a llevar este fallo, aunque no esté firme, al Colegio de Médicos para que tome una decisión”, aseveró.

Aníbal Lotocki, sentenciado en primera instancia a 4 años de prisión efectiva Twitter

Luego, explicó que si bien la justicia no hizo lugar a una medida cautelar para detener el trabajo de Lotocki hasta que quede firme la sentencia, su intención es que desde la profesión se tomen cartas en el asunto. “Voy a tratar de que el Colegio de Médicos tome algún tipo de conducta porque en la sentencia ya hay cuestiones que si bien se pueden apelar, son irrebatibles: que utilizó material prohibido, que lo utilizó de una manera inadecuada y, sobre todo, que perjudicó gratuitamente la salud de todas las víctimas”, explicó.

“Tuve que luchar inicialmente con la idea de la Justicia de que esto era un tema menor, un tema frívolo, donde había gente del ambiente artístico metida y que por eso no era algo serio”, recordó el letrado, quien señaló además que fueron ocho años de arduo trabajo. Superado ese tramo, Burlando mencionó que a sus defendidas le arruinaron la salud de por vida y que es algo que le pasó a personas famosas pero que le pudo haber pasado a cualquiera.

Sobre cómo recibieron la noticia, Burlando contó que Sosa estaba “muy emocionada”. “Esto, de alguna manera, primero viene a confirmar su palabra. Segundo, su lucha, porque fue una verdadera lucha. Si vos me preguntas si están contentas con los cuatro años, creo que no, seguramente un sabor amargo les queda”, confió, y adelantó que, luego de leer la sentencia, van a ver si pueden apelar.

El descargo de Lotocki

Si bien Lotocki no dio declaraciones a los medios, en Intrusos contaron algunas de las frases más resonantes que pronunció el acusado antes del fallo del Tribunal. “Yo cumplí con todas las normativas de las leyes y la práctica médica”, contó Maite Peñoñori que dijo el cirujano.

“Yo me guardé a silencio”, dijo sobre todo este tiempo, y luego habló de la prensa. “Me atacaron y me faltaron el respeto”, sentenció. “Se habló con mala fe, mintieron mucho”, expresó sobre los medios de comunicación. “Pude dar las explicaciones en este ámbito pero en otros lados no, nadie quería aclarar nada”, expresó. “El producto es un producto aprobado”, dijo sobre el material que colocó en los cuerpos de las víctimas.