Harrison Ford donó más de 150 hectáreas de su rancho en Wyoming para salvar el hábitat de los ciervos y frenar la especulación inmobiliaria

A lo largo de las últimas décadas, Harrison Ford demostró un compromiso constante con la conservación de la naturaleza. Entre sus acciones más destacadas en lo que respecta a este ámbito, se encuentra nada más ni nada menos que la protección de una porción clave de su propiedad en Estados Unidos para la preservación de la vida silvestre local y el control del avance inmobiliario.

Se trata de un rancho de 324 hectáreas en el estado de Wyoming que el actor adquirió junto a su entonces esposa Melissa Mathison en 1983. El terreno ocupa un espacio estratégico rodeado de montañas, bosques y valiosos cursos de agua. Años después de la compra, el intérprete de Indiana Jones tomó la decisión de resguardar casi el cincuenta por ciento de esa superficie para siempre. A raíz de esto, en una charla con su biógrafo Garry Jenkins, Ford expresó su impacto inicial al conocer la zona: “La primera vez que vi Jackson Hole, dije: ‘Este es el lugar que siempre he tenido en mente’”.

Se trata de un rancho de 324 hectáreas en el estado de Wyoming que el actor adquirió junto a su entonces esposa Melissa Mathison en 1983 Peacock/Universal Pictures

Para garantizar ese objetivo, Ford cedió los derechos de desarrollo comercial de 157 hectáreas mediante una servidumbre de conservación; es decir, una herramienta legal impide cualquier edificación futura sobre el terreno. El acuerdo mantiene su validez con el paso del tiempo, incluso ante una eventual venta de la finca a nuevos propietarios.

La restricción garantiza un santuario para diversas especies autóctonas, ya que la zona resguardada sirve como corredor biológico para ciervos y grandes manadas de alces. Asimismo, el área alberga nidos de águilas calvas, garzas azules y grullas canadienses; un arroyo que atraviesa el predio brinda refugio a poblaciones de truchas nativas.

Ford cedió los derechos de desarrollo comercial de 157 hectáreas mediante una servidumbre de conservación; es decir, una herramienta legal impide cualquier edificación futura sobre el terreno SWAN LAND COMPANY - SWAN LAND COMPANY

Además, el actor realizó trabajos directos para la restauración del cauce de agua dentro del rancho: modificó varios sectores del canal y colocó árboles en los márgenes para lograr una apariencia natural con el paso de los años.

A través de esta obra, la estrella de Hollywood consolidó una reserva ecológica privada que frena la especulación inmobiliaria en una región de alto valor turístico.

Por otra parte, la labor ambiental de Ford recibió reconocimientos de la comunidad científica, aunque con anécdotas particulares. La revista especializada Salamandra publicó el hallazgo de la serpiente Tachymenoides harrisonfordi. Los investigadores encontraron el primer ejemplar macho en un pantano de los Andes peruanos en 2022 y bautizaron la especie en honor al artista.

Harrison Ford donó más de 150 hectáreas de su rancho en Wyoming para salvar el hábitat de los ciervos y frenar la especulación inmobiliaria

Ante el anuncio del descubrimiento, el reconocido intérprete compartió una declaración en un comunicado de la ONG Conservation International. “Estos científicos siguen poniendo mi nombre a las criaturas, pero siempre son las que aterrorizan a los niños. No entiendo. Paso mi tiempo libre bordando. Canto canciones de cuna a mis plantas de albahaca, para que no teman a la noche”, dijo con humor.

Sin embargo, en el mismo comunicado, reflexionó sobre la importancia de la biodiversidad global: “Pero, hablando en serio, este descubrimiento es asombroso. Es un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre nuestro mundo salvaje, y que los humanos son una pequeña parte de una biosfera increíblemente vasta...”.

Con estas acciones y reflexiones, Harrison Ford combina la protección concreta de tierras en Wyoming con la concientización pública sobre la crisis de la biodiversidad.