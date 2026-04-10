Harrison Ford recordó uno de los momentos más oscuros de su vida: “Tenía problemas sociales y psicológicos”

Harrison Ford reveló que luchó contra una depresión severa mientras cursaba sus estudios universitarios. El protagonista de Star Wars e Indiana Jones recordó que “rara vez salía” de su habitación individual en Ripon College en Wisconsin y brindó pormenores de cómo vivió ese momento oscuro de su vida.

El actor relató en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter: “Me levantaba de mi cama individual, agarraba el teléfono, pedía una pizza, volvía a acostarme y esperaba a que llegara la pizza. Después, comía, tiraba los envoltorios en un rincón y volvía a dormirme”.

Harrison Ford en 1974, en una escena de la serie The FBI imdb.com

Con respecto a su desempeño académico, el actor de 83 años confesó que en las “raras” ocasiones en que iba a clase, “tocaba la puerta desde fuera del edificio, se daba la vuelta y volvía caminando”.

“Estaba más que deprimido. Creo que estaba enfermo. Tenía problemas sociales y psicológicos”, resumió, y explicó que quizás uno de los motivos por los que se sentía así fue que “nunca encontró una comunidad” en la universidad, hasta que se matriculó en una clase de teatro para intentar mejorar su bajo promedio de calificaciones.

Harrison Ford en Revelaciones, la película de 2000 imdb.com

Pero Ford no se dio cuenta de que la clase no solo implicaba leer y analizar obras de teatro, sino también actuar en ellas, lo que supuso su primera experiencia escénica. “Y me sorprendió descubrir que las personas a las que consideraba compañeros frikis e inadaptados eran, de hecho, algunas de las personas más interesantes que conocía”, compartió Ford.

“Estaban haciendo algo que yo no había entendido del todo, y contaban historias sobre la vida, y esas historias eran instructivas y algunas de ellas eran excepcionales por su capacidad para comprender el comportamiento humano”, continuó recordando. Por eso, indicó que gracias a la clase de teatro, finalmente sintió que tenía un grupo de pertenencia.

Harrison Ford en Blade Runner, en 1982

“Creo que simplemente encontré mi lugar entre los narradores”, afirmó. “Fue la historia lo que me dio un enfoque y la oportunidad de reflexionar sobre algo y formar parte de ello con un grupo de personas. Realmente cambió mi mundo, cambió mi vida”, aseguró.

Ford estudió filosofía en la universidad, pero cuatro días antes de su graduación fue expulsado. “No fui lo suficientemente estricto al controlar las palabras que usaba en mi tesis de licenciatura”, explicó en el podcast. “Y fui acusado de plagio, algo que admití”, indicó.

En otro momento del podcast, Ford señaló que no habría tenido una carrera tan exitosa de no ser por algunos de sus primeros proyectos, como Locura de verano (1973), La conversación (1974) y la película original de Star Wars (1977). “Pude interpretar papeles protagonistas porque las películas en las que participé tuvieron éxito, y ese éxito me impulsó”, explicó.

Harrison Ford en 1978 Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

“Y eso me ha ayudado a seguir adelante, pero gran parte de ese éxito se debe a estar en el lugar correcto en el momento adecuado, a la suerte y a la perseverancia”, concluyó Ford.

En marzo, el actor sorprendió con otra inesperada confesión sobre su vida privada. La estrella de Hollywood dejó a todos sin palabras tras ser consultado sobre su sexualidad y responder con naturalidad a una pregunta en una entrevista televisiva.

Durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live!, cuando el conductor quiso saber directamente si el ícono del cine “alguna vez había hecho el amor con la banda sonora de una de sus películas”, el actor se quedó pensativo durante unos segundos y luego compartió: “Por supuesto que sí”.

La revelación generó una explosión de risas en el estudio y el propio presentador no pudo contener la carcajada, mientras la audiencia estallaba en aplausos ante la sinceridad del actor.

Harrison Ford como Han Solo, uno de sus tantos personajes icónicos (Foto: Captura de YouTube)

Ford, sin embargo, no quiso entrar en demasiados detalles sobre su intimidad y evitó revelar qué banda sonora específica había formado parte de ese particular momento de su vida personal. La incógnita quedó abierta entre los fanáticos, que empezaron a especular sobre cuál de sus películas podría haber estado sonando en ese momento privado.

La carrera del actor, que abarca seis décadas de trayectoria, incluye algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine, especialmente las de las sagas de Star Wars e Indiana Jones, cuyas composiciones musicales se han convertido en clásicos para varias generaciones.

Durante la conversación con Kimmel, el protagonista de títulos como Apocalipsis Now o Blade Runner también habló sobre su extensa trayectoria. “No tengo una película mía favorita, porque me encanta hacer películas. Ese es el momento en que me siento satisfecho, cuando las estoy haciendo”, explicó. Luego, agregó con humor una frase que provocó nuevas risas: “Después, cuando las veo, todo está jodido”, bromeó.

Calista Flockhart y Harrison Ford en marzo de 2026 PATRICK T. FALLON - AFP

En su vida personal, Ford está en pareja desde hace años con la actriz Calista Flockhart, recordada por su papel en la serie Ally McBeal. La pareja se casó en 2010 y, desde entonces, mantiene un bajo perfil, con apariciones públicas ocasionales.