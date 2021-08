Ingrid Grudke habló de su nuevo físico: “Voy a concursar en el torneo de Arnold Schwarzenegger”

Hace unas semanas, Ingrid Grudke sorprendía a sus seguidores de Instagram con una serie de fotos de su increíble cambio físico luego de entrenar durante un año para participar en una competencia internacional de fitness.

Invitada a la mesaza de Juana Viale, la modelo contó cómo fue el proceso por el que se animó a modificar su cuerpo: “Durante la cuarentena empecé a entrenar desde mi casa con mi entrenadora, que ella sí es fisicoculturista. Al principio quería moverme, hacer algo dentro de mi casa, y lo empecé a hacer como un tema de salud”.

Hace unas semanas, la modelo correntina mostró el antes y después de su cuerpo con una diferencia de un año

Grudke señaló que el nuevo tipo de trabajo físico con pesas la ayudó con su salud: “Yo tengo problemas respiratorios y eso me mejoró mucho, el dormir, descansar mejor, y cada vez me sentía mejor internamente”, explicó y agregó que fue su entrenadora la que la animó a entrenarse para la competencia internacional: “Al ver cómo respondía mi cuerpo, los cambios, que en tres meses ya se notaban como muy marcados, me empezó a decir que yo tenía el cuerpo para esa categoría llamada Fit Model y sería bueno que te presentes”.

Como buena deportista, la modelo invitada solicitó un menú especial para poder continuar con su entrenamiento que incluye una mirada holística del físico: “Estoy en un plan de buena alimentación porque en septiembre, si las condiciones de los vuelos lo permiten, voy a concursar en el torneo de Arnold Schwarzenegger, que es un torneo a nivel mundial”.

“Allí hay una categoría que se llama fit model, que tiene que ver con los cuerpos trabajados, entrenados, sin suplementar, o sea, lo que soy marcadita, sin usar la hipertrofia muscular”, concluyó.

LA NACION